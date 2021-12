Ardonagh annonce l'acquisition de MDS Group

LONDRES, 24 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Groupe Ardonagh annonce aujourd'hui qu'il a accepté d'acquérir MDS Group, un courtier d'assurance de premier plan et un conseiller en gestion des risques dans le monde lusophone et en Europe.

Basée à Porto, au Portugal, MDS a des bureaux au Brésil, où elle est le plus grand courtier indépendant du pays, ainsi qu'en Angola, au Mozambique, en Espagne et à Malte. C'est le seul courtier portugais de Lloyd.

MDS emploie 900 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 74,8 millions d'euros (65 millions de livres sterling[1]) au cours des 12 mois précédant le 30 juin 2021. MDS gère chaque année plus de 500 millions d'euros de primes d'assurance pour 1,2 million de clients privés et d'entreprises.

Ardonagh a l'intention de financer l'acquisition avec une combinaison de capitaux propres et de dettes. MDS sera acquis par Ardonagh Overseas Investments Ltd et fonctionnera en tant que partie d'Ardonagh Global Partners.

Outre ses activités de courtage de base, qui couvrent les secteurs des biens et des risques divers, de la santé, de la vente au détail et de la vente en gros, MDS exploite Highdome PCC à Malte, qui propose des solutions alternatives sophistiquées au marché traditionnel de l'assurance, notamment des solutions de captivité et de réassurance pour les grands clients. L'offre de MDS est complétée par celle de Risk Consulting Group (RCG), une société multinationale de conseil en gestion des risques.

MDS est également le membre fondateur et l'un des actionnaires de Brokerslink, un réseau de courtiers et de sociétés spécialisées dans la gestion des risques et le conseil, présent dans 122 pays.

Une fois l'opération achevée, Ardonagh Global Partners acquerra 100 % des actions émises de MDS auprès de ses deux actionnaires, Sonae Group et IPLF Holding. L'équipe de direction dirigée par le PDG du groupe MDS, José Manuel Fonseca, restera dans l'entreprise et continuera à mener un plan de croissance expansif dans tous les territoires MDS.

José Manuel Fonseca a commenté : « Après avoir considéré notre avenir avec beaucoup d'attention, nous avons vu dans le groupe Ardonagh et ses dirigeants une adéquation parfaite avec notre vision et nos ambitions de croissance. Nous sommes ravis d'unir nos forces avec un groupe indépendant mondial avec l'envergure et la culture dynamique d'Ardonagh. Avec l'accès aux ressources et aux capitaux considérables d'Ardonagh, nous sommes impatients d'accélérer nos plans de croissance organique et inorganique. »

Ardonagh Global Partners a été lancé en janvier 2021 pour investir dans les meilleures entreprises et équipes de direction du monde et soutenir leurs ambitions de croissance.

Le PDG d'Ardonagh Global Partners, Des O'Connor, a commenté : « C'est un grand privilège de travailler en partenariat avec une plateforme de courtage distinguée et de haut niveau comme MDS. Jose Manuel et son équipe de direction expérimentée et de haut niveau ont acquis une réputation mondiale en matière de service à la clientèle, d'innovation et de professionnalisme, offrant un service exceptionnel à leurs clients depuis plus de 30 ans.

« MDS entend continuer à tirer pleinement parti de la croissance rapide et de l'évolution des marchés et des économies de l'assurance portugais et brésilien. L'entreprise est idéalement placée pour aider un large éventail de clients à se protéger contre un environnement de risque en constante évolution, et pour intégrer d'autres courtiers indépendants culturellement et stratégiquement alignés dans les zones géographiques où elle opère. »

David Ross, PDG d'Ardonagh Group, a déclaré : « Nous avons lancé Ardonagh Global Partners au début de l'année pour offrir un foyer aux entreprises et aux équipes de direction du monde entier qui veulent se connecter à nos capacités et ressources commerciales, tout en maintenant le service à la clientèle et la culture qui ont fait leur succès en premier lieu. Nous souhaitons la bienvenue à José Manuel Fonseca et à ses collègues du monde entier, qui en sont l'incarnation, et nous sommes impatients de les aider à apporter plus de produits, de connectivité et de pouvoir d'achat à leurs clients. »

La réalisation de l'acquisition est assujettie à l'approbation réglementaire.

Notes à l'intention des rédacteurs

Le groupe Ardonagh est la plus grande plateforme de distribution d'assurance indépendante du Royaume-Uni et l'un des 20 meilleurs courtiers au monde. Nous sommes un ensemble de marques entrepreneuriales et spécialisées de premier ordre, avec un réseau de plus de 100 sites et un effectif combiné de plus de 8 000 personnes. Dans l'ensemble de notre portefeuille, nous offrons une gamme très diversifiée de produits et de services liés à l'assurance sur toute la chaîne de valeur de l'assurance au Royaume-Uni, en Irlande et sur des marchés internationaux plus larges. Qu'il s'agisse d'entreprises multinationales complexes ou de particuliers souscrivant des polices d'assurance personnelles, notre compréhension des communautés que nous servons, ainsi que notre envergure, nous permettent de travailler avec nos partenaires assureurs pour offrir une large gamme de produits et de solutions de risque qui répondent aux besoins des clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ardonagh.com

MDS est un groupe multinational qui exerce des activités de courtage d'assurance et de réassurance et de conseil en matière de risques, et qui est présent dans plus de 125 pays. MDS est un leader du marché au Portugal, l'un des plus grands acteurs au Brésil et en Angola, et maintient une présence directe au Mozambique, en Espagne, à Malte et en Suisse. Grâce à Brokerslink, une société de courtage mondiale fondée par le groupe et qui compte sur 21 000 professionnels de l'assurance, elle répond aux besoins des clients dans de multiples régions et secteurs.

Le groupe comprend MDS RE, un spécialiste de la réassurance opérant en Europe, en Amérique et en Afrique, et RCG - Risk Consulting Group, une société leader dans l'analyse des risques, le contrôle des pertes, les plans de continuité des activités et la gestion des risques d'entreprise. Par l'intermédiaire de HighDome, une Protected Cell Company (PCC), MDS offre des solutions de transfert de risques qui fonctionnent comme une alternative au marché traditionnel de l'assurance. MDS s'occupe également de la gestion des avantages sociaux et des avantages flexibles par l'intermédiaire des sociétés 838 Soluções (Brésil) et Coverflex (Portugal).

[1] Budget constant FX EUR:GBP 1.15

