AREA Science Park lance une alliance avec Toscana Life Sciences

FLORENCE, Italie, 21 octobre 2019 /PRNewswire/ -- AREA Science Park, un grand centre de recherche scientifique italien, a signé un accord de collaboration avec Toscana Life Sciences, une institution de premier plan qui a pour domaine d'expertise les sciences du vivant.

Sergio Paoletti, président d'AREA, a déclaré que le nouvel accord représente une étape fondamentale dans la volonté de créer un système national et d'atteindre la masse critique nécessaire en matière de génomique et d'épigénomique en Italie.

M. Paoletti a déclaré : « Ce partenariat avec Toscana Life Sciences nous donnera certainement l'occasion de créer un grand réseau d'excellence nationale dans l'optique d'obtenir des résultats scientifiques importants, tout en favorisant la croissance et le développement économiques ».

Dans ce contexte, AREA a très envie de partager ses infrastructures scientifiques et technologiques. Il s'agit notamment des installations d'Elettra Sincrotrone - un centre de recherche multidisciplinaire international, spécialisé dans la production de lasers à faisceaux de lumière synchrotron et à électrons libres et dans l'application de ceux-ci aux sciences du vivant et des matériaux - et du séquenceur récemment acquis qui permet une analyse rapide de l'ADN et de l'ARN, et qui est également utilisé en recherche épigénomique.

« Partager les infrastructures technologiques et optimiser leur utilisation est l'un des principaux objectifs du Système Argo, le modèle industriel que nous avons testé dans le Frioul-Vénétie Julienne et qui s'étend désormais à tout le pays », a expliqué Stefano Casaleggi, directeur général d'AREA.

« Nous construisons, dans chaque région italienne, un réseau de partenaires à même de donner de la valeur à ce système et de l'enrichir de compétences spécifiques. En Campanie, nous avons signé un accord avec l'université de Salerne, en Toscane nous en avons signé un avec Toscana Life Sciences, et beaucoup d'autres suivront. Tout cela fait partie d'un système d'innovation, destiné à la recherche et aux entreprises dans toute l'Italie », a ajouté M. Casaleggi.

Fabrizio Landi, président de Toscana Life Sciences a souligné : « L'accord signé avec AREA repose sur le partage des compétences et des connaissances acquises dans les domaines respectifs de la recherche, de la formation et du développement ».

Monica Barni, vice-présidente de la région Toscane a conclu en affirmant : « Cela illustre clairement la façon dont les synergies entre les réalités innovatrices et excellentes peuvent être bénéfiques pour la communauté. J'espère que la signature d'aujourd'hui ne représente qu'une première étape sur la voie qui nous conduira vers de très grands progrès ».

Area Science Park est un acteur de premier plan des partenariats public-privé dans des secteurs aussi variés que l'économie numérique, la logistique, l'intelligence artificielle et la 5G, la génomique et l'épigénomique, la physique des particules et l'innovation des procédés.

