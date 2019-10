Area Science Park ouvre une branche à Salerne

Le centre de recherche de pointe en génétique fait partie d'une stratégie nationale

SALERNE, Italie, 14 octobre 2019 /PRNewswire/ -- AREA Science Park, centre de recherche scientifique de premier plan en Italie, ouvre une nouvelle branche à Salerne dans le sud de l'Italie, laquelle va se consacrer à la recherche médicale dans le domaine de la génétique avancée.

Sergio Paoletti, président d'AREA qui est basée à Trieste, a expliqué que cette initiative entre dans le cadre d'une stratégie nationale visant à rassembler ce qui se fait de mieux en recherche scientifique de pointe, à la fois en recherche pure et en recherche appliquée. Il a fait observer que « nos forces tirent leurs racines dans la physique de pointe et elles s'étendent à la recherche appliquée destinée à l'industrie, à l'innovation dans les procédés, à l'économie numérique et, dans le cas présent, à une recherche d'avant-garde en génomique. »

« C'est pour nous un moment historique, » a ajouté Paoletti, « parce que si nous réunissons le monde universitaire et le monde des institutions de recherche, nous nous employons également à stimuler un réseau national en vue d'une plus grande efficacité dans le transfert et l'innovation technologiques. »

À l'occasion d'une conférence de presse tenue sur le campus universitaire de Fisciano à quelques kilomètres au nord de Salerne, le nouveau projet a été présenté par le président Paoletti conjointement avec Stefano Casaleggi, directeur général d'AREA et Aurelio Tommasetti, doyen de l'université de Salerne.

La nouvelle branche d'AREA dans le sud de l'Italie, constituant l'une des régions les plus défavorisées en Europe, vise à encourager la coopération scientifique, en particulier dans les domaines de la génomique et de l'épigénomique. Le projet vise par ailleurs à fournir des ensembles de compétences à des étudiants qui demain seront des leaders dans la recherche génétique.

« La pierre d'angle de notre collaboration est le projet BioOpenLab, » a expliqué Paoletti, « lequel se concentre sur deux axes principaux de recherche. Le premier se rapporte à la biologie structurelle, et le second concerne les domaines de la génomique et de l'épigénomique. Les capacités d'analyse du génome sont aujourd'hui amplifiées de façon gigantesque. À notre siège à Trieste, nous utilisons une machine pour le séquençage de l'ADN, capable d'analyser un génome humain en seulement deux jours. »

M. Casaleggi a souligné que l'ouverture de la branche de Salerne symbolisait un autre jalon dans la stratégie d'AREA consistant à forger de multiples alliances aidant les plus grands scientifiques d'Italie à partager et comparer les données de leurs recherches. AREA a déjà fait part d'une série de coentreprises avec des institutions à Rome, Udine, Lecce, Bologne et Venise, et M. Casaleggi a indiqué que d'autres étaient en route. « Nous serons particulièrement actifs dans le domaine de la génétique, » a-t-il ajouté.

Area Science Park est un leader des partenariats public-privé dans des domaines aussi diversifiés que l'économie numérique, la logistique, l'intelligence artificielle et la 5G, la génomique et l'épigénomique, la physique des particules et l'innovation dans les procédés.

