arena passe à la vitesse supérieure en signant avec le Champion Olympique Kyle Chalmers

« Je suis très heureux de rejoindre la famille arena », a déclaré Kyle. « C'est une marque tellement prestigieuse ! Cela faisait longtemps que je souhaitais porter les maillots arena et je suis honoré d'être accueilli dans sa solide équipe d'ambassadeurs. Les produits arena sont les meilleurs du marché et je suis impatient d'écrire un nouveau chapitre. À présent, rien ne peut m'arrêter . »

Enfant, Kyle avait une affinité naturelle pour les sports, notamment le football australien. Ce n'est que peu de temps avant sa saison exceptionnelle en 2015, qu'il decide de se concentrer sur la natation.

Kyle commence l'année 2015 en devenant, à 17 ans, le plus jeune nageur à battre le record de 49 secondes au 100 m nage libre lors des Championnats d'Australie. Il fait ses débuts internationaux lors des Championnats du Monde de Kazan où il remporte sa première médaille mondiale au sein de l'équipe du relais 4 x 100 m quatre nages. Quelques semaines plus tard, aux Championnats du Monde juniors de la FINA à Singapour, il remporte 7 médailles dans 7 épreuves, dont les titres au 50 m et au 100 m nage libre.

Lors de ses premiers Jeux olympiques à Rio en 2016, Kyle bat trois fois le record du monde junior du 100 m nage libre et délivre une fantastique performance pour son 50 m en finale, se plaçant en septième position à mi-parcours et dépassant un peloton très expérimenté pour remporter l'or. C'est la première fois depuis 1968 qu'un Australien est Champion Olympique du 100 m nage libre.

Devant subir une intervention chirurgicale pour un problème cardiaque, Kyle manque les Championnats du Monde de 2017, mais revient à la compétition cette même année. L'année suivante, aux Jeux du Commonwealth sur la Gold Coast australienne, il remporte le 200 m nage libre, décroche l'argent au 100 m nage libre et gagne les trois relais au sein des équipes masculines. Quelques mois plus tard, aux Championnats pan-pacifiques de Tokyo, il gagne deux médailles d'argent et une médaille de bronze avec l'équipe masculine en relais et décroche l'or au 100 m nage libre.

Aux Championnats du Monde de 2019 à Gwangju, Kyle remporte la médaille d'or du relais 4 x 200 m nage libre, des médailles d'argent et de bronze en relais, et l'argent au 100 m nage libre en 47,08 secondes, battant son propre record.

En raison d'une nouvelle opération au cœur en 2019 et à l'épaule en 2020, Kyle interrompt sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés. Il revient en 2021 pour défendre son titre en nage libre. Nageant dans le couloir 7 lors de la finale, Kyle talonne le vainqueur Caeleb Dressel son deuxième temps fulgurant au 50 m en 24,37 s, ce qui lui permet de décrocher l'argent et d'égaler son record personnel. Il remporte également deux médailles de bronze en relais.

Quelques mois plus tard, Kyle franchit une nouvelle étape en nageant un 100 m nage libre en 44,84 secondes, battant ainsi un record mondial invaincu depuis 13 ans. Il manque malheureusement les Championnats du Monde en petit bassin d'Abu Dhabi pour subir une nouvelle opération de l'épaule et être prêt pour les Jeux du Commonwealth de 2022, qui se tiendront en juillet et août à Birmingham.

« L'arrivée de Kyle dans l'équipe Elite arena nous ouvre de formidables perspectives », a déclaré Giuseppe Musciacchio, directeur général adjoint. « À seulement 23 ans, il a déjà accompli tant de choses. Kyle est promis à un brillant avenir auquel nous aimerions contribuer en l'aidant au mieux à réaliser pleinement son potentiel. L'Australie est un marché stratégique pour nous et ce nouveau partenariat permettra de renforcer nos liens et d'œuvrer à la promotion de la natation dans ce pays. »

