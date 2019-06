ARES Design präsentiert den Panther ProgettoUno, den ersten Supersportwagen des in Modena ansässigen Karosseriebauers

Nachdem ARES Design das Projekt im Januar 2018 erstmals vorgestellt und im folgenden Sommer die ersten Bilder auf der Straße gezeigt hatte, präsentierten sie den Panther ProgettoUno schließlich in seiner endgültigen Form der Welt. Das Auto wurde während des Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2019 vorgestellt, der prestigeträchtigen Veranstaltung für Oldtimer und Prototypen, die jedes Jahr in Cernobbio am Ufer des Comer Sees in Italien stattfindet.