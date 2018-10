Argent: inauguration de Coal Drops Yard aujourd'hui, le 26 octobre 2018 à 12 h

Coal Drops Yard, le nouveau quartier de boutiques et restaurants de King's Cross à Londres, sera inauguré le vendredi 26 octobre, à 12 heures . La première vague de magasins et de restaurants, qui représentent la majorité des commerces ayant confirmé leur participation, ouvrira également ses portes à cette date, notamment Lower Stable Street et un certain nombre de pop-ups spéciaux.

Coal Drops Yard est un nouveau quartier commerçant dynamique situé au cœur de King's Cross. Il regroupe plus de 50 magasins, restaurants et cafés et réunit une communauté de marques partageant la même philosophie dans un ensemble réaménagé de bâtiments et d'arcades historiques situé juste à deux pas de Granary Square et de Regent's Canal. Initialement créé en 1850 pour traiter les huit millions de tonnes de charbon livrées chaque année dans la capitale, Coal Drops Yard a par la suite abrité les boîtes de nuit Bagley's et The Cross. Réinventé par le célèbre studio Heatherwick, qui a su marier le design contemporain et les vestiges des structures, rues et riches ferronneries des vestiges de l'entrepôt de stockage de charbon victorien, le quartier est désormais prêt à rouvrir ses portes.

Thomas Heatherwick, fondateur du studio Heatherwick, a déclaré : « Ça été un immense privilège de travailler sur Coal Drops Yard, non seulement parce qu'il s'agit du premier projet de cette échelle sur lequel le studio a travaillé à Londres, mais aussi en raison de son emplacement, à King's Cross, où mon studio et moi-même sommes basés depuis dix-sept ans. »

« Ces structures victoriennes étonnantes n'ont pas initialement été conçues pour accueillir des centaines de personnes. Elles faisaient plutôt partie des infrastructures de Londres fermées au public. »

« Nous avons été enthousiasmés par la possibilité d'appliquer notre pensée conceptuelle à un projet d'ouverture de ce site ayant servi des fonctions diverses et variées au fil des années, dans le but de créer de nouveaux espaces et de permettre à chacun de faire l'expérience de ces bâtiments riches et de caractère. »

De nouvelles images du quartier ont été publiées aujourd'hui. Elles sont disponibles, tout comme le communiqué de presse complet et la liste des magasins et restaurants inaugurés aujourd'hui, à l'adresse suivante : https://www.dropbox.com/sh/6znq0pnh69pk2yt/AAD5_oYoUXMULGYT1LMfLl5_a?dl=0

