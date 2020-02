Argentina recebe os turistas chineses de braços abertos

A reunião abriu possibilidades de colaboração nas áreas que variam de marketing de destino relativo aos principais eventos tais como a Copa América, ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo pacotes turísticos envolvendo a Antártica e a América Latina. Os dois também discutiram provisões para quebrar as barreiras para as viagens, tais como a implementação de concessões de vistos.

A parceria acontece quando a Argentina trabalha para aumentar o turismo receptivo, e observa o número cada vez maior de viajantes da China que procuram por escapadas latino-americanas inesquecíveis que impulsionam este crescimento.

"O turismo é um aspecto importante de nossa economia", disse o ministro de turismo e esportes argentino Dr. Matías Lammens. "Tanto para os fãs dos esportes, exploradores da Antártica e pessoas viajando a lazer, temos muito a oferecer. Estamos ansiosos para trabalhar com o fornecedor líder de viagens Trip.com Group para compartilhar nosso país com viajantes de todo o mundo".

O Trip.com Group, que serve 400 milhões de usuários de todo o mundo em suas plataformas, incluindo 300 milhões de usuários somente na China continental, observou crescimento promissor na chegada de chineses na Argentina durante os últimos anos. Os dados mostram que as reservas de voos para a Argentina e reservas de hotéis aumentaram mais de 100% em 2019, em relação ao ano anterior. O destino foi também um dos destinos internacionais de crescimento mais rápido entre os clientes das plataformas do Trip.com Group em 2018.

Local de torneios mundialmente famosos de futebol e outros esportes, ricos recursos naturais e recursos culturais exclusivos, a Argentina tem muitos pontos de venda atrativos para os turistas que deixam a China. A distância, a acessibilidade e o custo, entretanto, apresentaram obstáculos no passado para o desenvolvimento do setor de turismo receptivo. Como parte da parceria, as duas partes irão trabalhar para melhorar a capacidade do país de receber turistas que vêm da China, através da implementação de concessões de vistos, e provisão de pacotes regionais de turismo.

"Os turistas chineses têm um crescente apetite por viagens com profundidade e voltadas para as experiências", disse o presidente do conselho do Trip.com Group, James Liang. "Sendo um destino latino-americano exótico, com uma série de eventos esportivos mundialmente famosos, e localizado próximo da Antártica, a Argentina possui vasto potencial para se tornar um local favorito para estadias mais longas, em profundidade e de férias, e um destino central como parte de itinerários regionais".

O presidente do conselho do Trip.com Group James Liang e o ministro de turismo e esportes argentino Dr. Matías Lammens também compartilharam sua confiança nas perspectivas de longo prazo do turismo, notando que os obstáculos atuais não atrapalharão o desenvolvimento de troca entre pessoas entre os dois países. "A Argentina recebe os turistas chineses de braços abertos", disse Lammens.

"Estamos gratos pelo apoio da Argentina nessa época difícil, e estamos confiantes em relação a uma forte recuperação do setor de turismo, com um crescimento de longo prazo e sustentável no futuro", disse Liang.

Sobre o Trip.com Group:

O Trip.com Group é um provedor líder de serviços completos de viagem, composto pela Trip.com, Ctrip, Skyscanner e Qunar. Em suas plataformas, o Trip.com Group habilita parceiros locais e viajantes de todo o mundo a fazer reservas informadas e eficientes em relação aos custos de produtos e serviços de viagem, através da agregação de informações e recursos abrangentes relacionados a viagens e uma plataforma avançada de transações, consistindo de aplicativos móveis, Web Sites na Internet e centros de atendimento ao consumidor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fundado em 1999 e registrado na NASDAQ em 2003, o Trip.com Group se tornou uma das mais conhecidas marcas de viagem do mundo, com a missão de 'fazer de cada viagem a viagem perfeita'.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1085011/Argentina_welcomes_Chinese_travellers.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1084989/1_Logo.jpg

FONTE Trip.com Group

Related Links

www.ctrip.com



SOURCE Trip.com Group