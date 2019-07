Argon Medical Devices annonce un contrat exclusif de licence et de distribution pour les systèmes d'accès TIPS Scorpion™

FRISCO, Texas, 9 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Argon Medical Devices, Inc., l'un des principaux fabricants mondiaux de dispositifs médicaux spécialisés employés lors de procédures d'intervention, a annoncé aujourd'hui avoir signé avec Hatch Medical, L.L.C. (« Hatch Medical ») un contrat de licence définitif lui concédant en exclusivité les droits mondiaux de commercialisation et de distribution des systèmes d'accès TIPS Scorpion™.

« Nous sommes ravis de pouvoir ajouter les systèmes d'accès TIPS Scorpion à notre portefeuille de produits. Cette technologie est en phase de devenir la référence dans ce segment de maladies et nous sommes convaincus qu'il sera le dispositif de prédilection dans sa catégorie », a déclaré George A. Leondis, président et PDG d'Argon Medical Devices, Inc. « Ce partenariat offre à Argon une opportunité stratégique incontestable puisqu'il nous permet de proposer à nos clients un autre produit de pointe dans le domaine des interventions. »

« Nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire aussi puissant pour cette gamme de produits qui révolutionne les procédures d'intervention. Argon Medical est reconnue comme un fabricant de classe mondiale pour son incroyable variété de produits et ses ressources de distribution mondiales », a déclaré Paul Gianneschi, directeur général et fondateur de Hatch Medical.

Un shunt porto-systémique intra-hépatique par voie transjugulaire (TIPS) est un canal créé dans le foie par guidage aux rayons X pour relier deux veines dans le foie. Les patients nécessitant des procédures TIPS souffrent généralement d'une hypertension portale, souvent causée par une cirrhose liée à l'hépatite C et à l'alcool.

« L'ajout des systèmes d'accès TIPS Scorpion à notre portefeuille de produits vient renforcer l'investissement continu d'Argon dans le domaine du diagnostic et du traitement des patients atteints d'une maladie du foie », a déclaré Christian A. Chilcott, directeur général adjoint du marketing mondial d'Argon. « Selon les estimations, environ 4,5 millions de personnes sont diagnostiquées chaque année avec une maladie du foie, dont plus de 40 000 en meurent. Les systèmes d'accès Scorpion TIPS sont les premiers dispositifs d'accès au foie permettant aux médecins de contrôler de manière fiable l'orientation et l'angle de la pointe de l'aiguille, ce qui réduit le nombre de procédures infructueuses ».

À propos d'Argon

Basée à Frisco, dans l'État du Texas, la société Argon Medical Devices, Inc. est un fabricant mondial de dispositifs médicaux spécialisés employés lors de procédures interventionnelles. Argon propose une large gamme de dispositifs médicaux jetables pour la radiologie et l'oncologie interventionnelles, ainsi que la chirurgie vasculaire. La marque Argon est reconnue pour ses produits de pointe qui améliorent les résultats chez les patients.

À propos de Hatch Medical, L.L.C.

Hatch Medical développe de manière collaborative et négocie des dispositifs médicaux mini-invasifs pour le diagnostic et le traitement des maladies vasculaires et oncologiques par l'intermédiaire de son réseau d'inventeurs, de mandataires en brevets, d'ingénieurs biomédicaux et de partenaires de fabrication de matériel d'origine (OEM).

