Argus abre escritório em São Paulo

HOUSTON, 18 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Argus, uma agência global líder em relatórios de políticas de preços e notícias sobre energia e commodities abriu um escritório em São Paulo dando continuidade à expansão de suas operações globalmente.

A inauguração recente ressalta o compromisso duradouro da Argus com a América Latina, onde a empresa também mantém escritórios no Rio de Janeiro e na Cidade do México.

O Brasil é a oitava maior economia do mundo e uma das principais potências globais na área de energia e commodities. Empresas estão buscando novas oportunidades de investimento no país, aumentando a demanda por dados, notícias, análises e políticas de preços do mercado.

Adrian Binks, presidente e executivo-chefe da Argus Media disse: "É com prazer que expandimos nossas operações no Brasil para melhor atender nossos clientes com uma presença local maior".

Sobre a Argus Media

A Argus é uma organização de mídia independente com aproximadamente 950 funcionários. Está sediada em Londres e conta com 21 escritórios nos principais centros de produção e comercialização de commodities do mundo. A Argus produz avaliações e análises dos mercados internacionais de energia e outras commodities, além de oferecer serviços de consultoria personalizados e congressos proeminentes do setor.

Companhias em 140 países ao redor do mundo utilizam os dados da Argus para indexar o comércio físico, como indicadores nos mercados de derivativos financeiros e também para fins de análises e planejamento.

A Argus foi fundada em 1970. É uma empresa de capital fechado registrada no Reino Unido, de propriedade dos funcionários acionistas e da empresa global de investimentos General Atlantic.

ARGUS, o logotipo ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS DIRECT, ARGUS OPEN MARKETS, AOM, FMB, DEWITT, JIM JORDAN & ASSOCIATES, JJ&A, FUNDALYTICS, METAL-PAGES, METALPRICES.COM, os títulos de publicação Argus e os nomes dos indicadores Argus são marcas comerciais da Argus Media Limited.

