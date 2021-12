ARIADNEXT et IDnow annoncent la sortie d'AutoIdent+QES, une solution de signature électronique qualifiée intégrant une vérification d'identité à distance hybride pour répondre aux exigences KYC

RENNES, France et MUNICH, le 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- AutoIdent+QES est une solution clé en main de signature électronique qualifiée (selon eIDAS v1) couplée à la vérification d'identité à distance conforme avec la Directive LCB-FT, disponible sur le marché français et véritable alternative à un service PVID.

Suite à la récente union d'IDnow et ARIADNEXT (juin 2021), les deux entreprises dont l'objectif affiché est de devenir leader du KYC en Europe, dévoilent une solution de signature électronique qualifiée couplée à une vérification automatique et manuelle de l'identité : AutoIdent+QES est une solution conforme aux exigences d'entrée en relation à distance (KYC) des entreprises françaises assujetties à la Directive européenne LCB-FT (Lutte contre le blanchiment d'argent, et le financement du terrorisme).

Pour rappel, bon nombre de secteurs sont soumis à la LCB-FT : les banques, les assurances, les fintech et néobanques, les jeux d'argent en ligne, etc. Dans le cadre de leurs entrées en relation (KYC), elles ont pour obligation réglementaire de mettre en place des mesures de vigilance telles que la vérification du document d'identité de la personne, le micro-paiement, la vérification d'identité par un Prestataire de Vérification d'Identité à Distance (PVID) ou encore la signature électronique qualifiée. Ces mesures de vigilance peuvent être considérées comme contraignantes, d'une part dans l'intégration de la solution mais surtout dans leur impact sur le processus d'embarquement pour les utilisateurs finaux, à la recherche d'expériences fluides.

La solution AutoIdent+QES, certifiée par un organisme agréé, orchestre sans effort une vérification d'identité hybride complétée par une signature électronique qualifiée selon eIDAS. Facilement intégrable, elle permet aux entreprises assujetties d'adresser leurs services en toute conformité, à tous types de publics (même non-bancarisés) et délivre un parcours utilisateur complet, fluide et rapide, avec un processus d'embarquement de moins de 10 minutes durant lequel l'utilisateur prouve son identité.

Atout non négligeable, le processus d'embarquement AutoIdent+QES offre une flexibilité totale : selon les besoins du client, le module eSign pour la signature de contrats numériques peut venir compléter le parcours en permettant la signature d'un contrat, ouvrant la voie à d'autres cas d'utilisation, comme la souscription d'un prêt à la consommation dans un processus entièrement numérique.

« Grâce à AutoIdent+QES, nos clients, qui opèrent dans un environnement en constante évolution, ont la tranquillité d'esprit et la flexibilité de choisir la solution qui répond le mieux à leurs besoins » précise Andreas Bodczek, PDG d'IDnow.

Marc Norlain, cofondateur d'ARIADNEXT et membre du conseil d'administration IDnow ajoute « cette solution certifiée, d'ores et déjà disponible sur le marché européen, offre une véritable alternative à la prochaine certification PVID dans le paysage français. La solution AutoIdent+QES vient compléter notre offre produit à destination des entreprises soumises à régulation LCB-FT et anticipe la certification prochaine de notre solution PVID en proposant dès maintenant un service déployable par les établissements financiers. »

À propos ARIADNEXT

ARIADNEXT fait partie des leaders européens dans le secteur de l'identification digitale. En fournissant des solutions entièrement automatisées basées sur l'Intelligence Artificielle, ARIADNEXT offre aux entreprises et aux gouvernements la possibilité d'établir instantanément des relations de confiance avec leurs consommateurs et leurs citoyens. Ces solutions leur permettent de répondre aux défis réglementaires et aux exigences de la lutte contre la fraude tout en se concentrant sur l'expérience client et la transformation numérique. La société dispose de bureaux en France, en Espagne, en Pologne et en Roumanie. Les solutions d'ARIADNEXT ont déjà séduit plus de 300 clients en Europe tels que la Société Générale, le Crédit Mutuel, Lydia, Younited Credit, la Française des Jeux, Unibet, SFR et Bouygues Telecom.

À propos d'IDnow

IDnow est une plateforme de vérification d'identité leader en Europe et dont la vision est de faire du monde connecté un endroit plus sûr. La plateforme IDnow fournit un large portefeuille de solutions de vérification d'identité, allant de l'automatisation à l'assistance humaine, du purement en ligne au point de vente, chacune optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du digital comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

