Ariana Grande lanza su nuevo perfume R.E.M.

El éxito global de Grande en fragancias no ha tenido precedentes con unas ventas al alza de 500 millones de dólares desde el lanzamiento. La reconocida franquicia impulsa nominaciones para Fragancia del Año, Campaña de Medios del Año y Elección del Consumidor con el lanzamiento de "Thank U Next" en 2019 y el reconocimiento de Fragancia del Año para Cloud. "El éxito continuado y crecimiento estelar de la cartera de fragancias de Ariana es una prueba de su relación con sus fans y la pasión e implicación auténtica que tiene con su marca. Estamos orgullosos de asociarnos de nuevo con dicha artista revolucionaria y esperamos un continuo éxito con el lanzamiento de R.E.M.", dijo Tony Bajaj, consejero delegado de LUXE Brands.

"La fragancia R.E.M. se ha convertido rápidamente en mi favorita. En tanto que la he llamado como una de mis canciones favoritas y la he emparejado con uno de mis mundos visuales favoritos que es ese espacio y mundo de ensueño de los años 60. Ojalá pudiera vivir para siempre y llevar este aroma mientras este ahí y explosione en mi espacio en todo momento para combatir cualquier mala vibración. Este aroma es cálido, sexy, más maduro y cultivado que otros pero el ingrediente secreto que le da esa dulzura y lo vincula con el resto de la familia es el caramelo. Estoy muy ilusionada con esto y espero que a todo el mundo le guste tanto como a mí", dijo Grande.

"Ariana es la visionaria creativa tras el mundo fantástico y animado de R.E.M. y se ha asociado con el reconocido diseñador del paquete Joshua English en el diseño de la botella, el director nominado al Óscar Olivier Lescot y el ilustrador Cheyne Gallarde para crear el universo R.E.M. Ariana se transforma en un heroína fuerte y femenina ue lucha por salvar el mundo e invita a sus fans a compartir el trayecto", explicó Noreen Dodge, director de Marketing de LUXE Brands. La narrativa de R.E.M. es optimista, motivadora y sinergística con los valores que representa Ariana.

La campaña es una primicia para la categoría con su dramática animación y deleite visual para fans como Ariana, Toulouse, Piggy Smalls y otros huéspedes especiales conquistan la galaxia. "Estoy encantado de colaborar con una artista de tanto talento como Ariana Grande en este animado tributo a la ciencia ficción desde los 70 hasta hoy. Estoy inspirada por la ciencia ficción en mi trabajo visual y estoy encantada de tener la oportunidad de basarme en su rica iconografía para dar vida al irresistible pop de Ariana", dijo Lescot.

LA FRAGANCIA:

La fragancia bellamente elaborada R.E.M. fue desarrollada con Firmenich y expande el universo de fragancias de Ariana Grande. Una creación que te conducirá a una mezcla de pera, higo y cálido y salado caramelo. La esencia de lavanda, embriagador azmicle y cachemir como Tonka y sandal crean la pista perfecta en este viaje inolvidable.

NOTAS DE FRAGANCIA

Arriba: Pera, higo, caramelo cálido salado cálido

Centro: Lavanda, esencia, pera

Abajo: Haba Tonka, azmicle blanco, sándalo

EL FRASCO

La delicada botella pintada de lavanda con el brillante y emblematico logo en plata así como el tapón de cristal que sube a los cielos contiene esta fragancia de otro mundo. Este elixir intergaláctivo está encerrado en un increíble frasco de cristal transparente con complejas facetas que reflejan un espectáculo tan inspirador que solo puede verse en el cosmos. La historia continúa descubriéndose con la caja secundaria inspirada en el cómic. Podrás ver cómo Ariana proyege esta nueva fragancia en la galaxia y más allá, donde los sueños se hacen realidad.

LA FRAGANCIA

Eau de Parfum Spray, 3.4 FL OZ/100 mL 64,00 $

Eau de Parfum Spray, 1.7 FL OZ/50 mL 54,00 $

Eau de Parfum Spray, 1.0 FL OZ/30 mL 44,00 $

Todos los precios son precios minoristas recomendados por el fabricante en dólares estadounidenses.

La fragancia R.E.M. de Ariana Grande estará disponible online en Ulta.com el 19 de agosto de 2020 y en tiendas Ulta Beauty a escala nacional el 6 de septiembre de 2020 y se lanzará globalmente con los principales socios minoristas globales Douglas, Boots y Liverpool.

ACERCA DE ARIANA GRANDE

La artista multiplatino ganadora del Grammy y super-estrella internacional, Ariana Grande, es la primera artista en estar en los tres primeros puestos de la Billboard Hot 100 desde Los Beatles en 1964 con "7 Rings," "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next". A los 27 años, ha sacado cinco álbumes de platino y superado los 35.000 millones de reproducciones –siendo la artista femenida más escuchada en Spotify de la última década- mientras se convierte rápidamente en una de las mayores estrellas del pop de nuestra generación con sus potentes cuerdas vocales y presencia sin igual en el escenario y con sus fans. En 2019, Grande se embarcó en el Sweetener World Tour y realizó más de 100 espectáculos a lo largo del año, incluyendo los headliners en Lollapalooza y Coachella – donde fue la headliner más joven de la historia del festival. En 2020, Grande debutó en la Billboard Hot 100 con "Stuck with U" (con Justin Bieber) y "Rain On Me" (con Lady Gaga), hacienda a Ariana la primera y única artista en tener cuatro singles en el número uno en la historia de la lista.

A los 15 años, representó el papel de "Charlotte" en la producción de Broadway de 13. Desde allí, participó en Victorious de Nickelodeon que la condujo a hacer el papel de Grande en Sam & Cat. Otros créditos televisivos incluyen su trabajo vocal en Family Guy, Winx Club y Underdogs con papeles en cámara en Scream Queens de Ryan Murphy y un papel de invitada en Kidding de Jim Carrey. En 2016, Grande protagonizó "Penny Pingleton" en Hairspray Live! para NBC. El mismo año hizo el doble papel de presentadora e invitada musical en Saturday Night Live.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una compañía de belleza con prestigio global dedicada al desarrollo de marcas de belleza de primer nivel que inspiran a consumidores de todo el mundo. El innovador enfoque de la compañía frente al diseño, el marketing y la construcción de marcas con un primer ethos digital le ha valido numerosos premios en el mundo. LUXE Brands se adjudicó la Fragancia del Año en 2019 a nombre de Cloud by Ariana Grande. Su cartera completa incluye a Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan y Jennifer López.

Contacto de medios:

Luxe Marketing

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230333/LUXE___Ariana_Grande_R_E_M.jpg

SOURCE LUXE Brands, Inc.