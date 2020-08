Ariana Grande, vencedora do Grammy e cantora com vários certificados multiplatina, lança sua nova fragrância R.E.M.

O sucesso global da Grande em fragrância tem sido sem precedentes com vendas superiores a US$ 500 milhões desde o lançamento. A franquia premiada ostenta indicações para Fragrância do Ano, Campanha de Mídia do Ano e Escolha do Consumidor com o lançamento do "Thank U Next" em 2019 e a empolgante vitória de Fragrância do ano para Nuvem. "O sucesso contínuo e o crescimento estelar do portfólio de fragrância da Ariana é um testemunho de seu relacionamento com seus fãs e a paixão e o envolvimento autêntico que ela tem com a marca. Estamos honrados em, mais uma vez, fazer uma parceria com uma artista inovadora e ansiamos por um sucesso prolongado com o lançamento da R.E.M.", declara Tony Bajaj, diretor executivo da LUXE Brands.

Diz Grande: "A fragrância R.E.M. tornou-se rapidamente uma favorita minha. De tal forma que eu a batizei com o nome de uma das minhas canções favoritas e a correlacionei com um dos meus mundos visuais favoritos, que é o mundo dos sonhos, espaço e moda da década de 60. Gostaria de poder viver nesse mundo para sempre e usar esse aroma enquanto estiver ali e desfrutar ao máximo em minha espaçonave a todo instante para combater qualquer vibração negativa em potencial. Esse aroma se sente mais cálido, sexy, maduro e meio que mais assentado que os outros, mais o ingrediente secreto que dá a ele essa doçura e se encaixa com o resto da família é o caramelo! Estou muito empolgado quanto a isso e espero que todos gostem dela tanto quanto eu."

"Ariana é a visionária criativa por trás do mundo fantasia, animado da R.E.M. e faz parceria com o designer de embalagem premiado Joshua English para o design do frasco, o diretor indicado ao Oscar, Olivier Lescot, e o ilustrador Cheyne Gallarde para criar o universo da R.E.M. Ariana transforma-se em uma forte heroína feminina, lutando para salvar o mundo e convidar seus fãs a partilharem da jornada", explica Noreen Dodge, diretor de marketing da LUXE Brands. A narrativa da R.E.M. é otimista, sólida e sinérgica com os valores que a Ariana imbui.

A campanha é a primeira da categoria com sua animação dramática e deleite visual para os fãs, à medida que Ariana, Toulouse, Piggy Smalls e outros convidados especiais conquistam a galáxia. "Estou empolgado em colaborar com uma artista tão talentosa como Ariana Grande nesse tributo animado à ficção científica desde a década de 70 até hoje. Sou inspirado pela ficção científica em minha obra visual e sinto-me encantado em ter a oportunidade de explorar sua rica iconografia para trazer à vida o irresistível pop de Ariana", diz Lescot.

A FRAGRÂNCIA:

A fragrância R.E.M. belamente elaborada foi desenvolvida com a Firmenich e expande o universo da fragrância da Ariana Grande. Uma criação que nos envolve com uma mescla convidativa de pera, figo e um cálido caramelo cálido salteado. Essência de lavanda, almíscares encantadores com caxemira como fava de cheiro e sândalo criam o rastro perfeito nessa jornada inesquecível.

NOTAS DE FRAGRÂNCIA

Topo: Pêra, figo, cálido caramelo salteado

Corpo: Essência de lavanda, florescência de pera

Fundo: Fava de cheiro, almíscar branco, sândalo

A EMBALAGEM

O frasco delicado de lavanda colorida com o emblema do logotipo de prata brilhante e a tampa de cristal ascendendo ao céu contém a fragrância de outro mundo. Esse elixir intergaláctico é encapsulado em uma base de cristal transparente impressionante com facetas complexas que refletem um show tão inspirador que só pode ser visto no cosmo. A história continua a se desdobrar com o papelão secundário inspirado em gibi. Assista à medida que Ariana protege sua nova e incrível fragrância pela galáxia e além... onde os sonhos são realidade.

O PRODUTO

Eau de Parfum Spray, 3.4 FL OZ/100 mL US$ 64,00

Eau de Parfum Spray, 1.7 FL OZ/50 mL US$ 54,00

Eau de Parfum Spray, 1.0 FL OZ/30 mL US$ 44,00

Todos os valores são preços sugeridos de revenda do fabricante em dólares dos EUA.

A fragrância R.E.M. de Ariana Grande estará disponível on-line em Ulta.com, no dia 19 de agosto em nas lojas Ulta Beauty por todo o país em 6 de setembro de 2020, e será implementada globalmente com os principais parceiros de varejo Douglas, Boots e Liverpool.

SOBRE ARIANA GRANDE

Cantora com vários certificados multiplatina, vencedora de Grammy e superstar internacional, Ariana Grande, é a primeira artista a deter os três primeiros lugares do Billboard Hot 100 desde os Beatles and 1964 "7 Rings," "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored," e "Thank U, Next." Aos 27 anos, ela lançou cinco álbuns com vendas de certificação platina e ultrapassou 35 bilhões de transmissões - sendo a artista feminina com mais transmissões no Spotify da década passada - tornando-se, ao mesmo tempo, uma das maiores artistas pop de nossa geração com vocais potentes e presença inigualável tanto no palco quanto com seus fãs. Em 2019, Grande embarcou na Turnê Mundial Sweetener e realizou mais de 100 shows no ano, incluindo atrações principais em Lollapalooza e Coachella - onde foi a atração principal mais jovem na história do festival. Em 2020, Grande estreou no topo do Billboard Hot 100 com "Stuck with U" (com Justin Bieber) e "Rain On Me" (com Lady Gaga), fazendo de Ariana a primeira e única artista a ter 4 singles estreando em primeiro lugar na história do ranking.

Aos 15 anos de idade, ela interpretou o papel de "Charlotte" na produção da Broadway de 13. De lá, esteve no elevo de Victorious da Nickelodeon, que levou a uma consequente personagem estelar de Grande em Sam & Cat. Outros créditos de televisão incluem a obra vocal em Family Guy, Winx Club e Underdogs com papéis em frente às câmeras em Scream Queens de Ryan Murphy e um papel de convidada em Kidding de Jim Carrey. Em 2016, Grande estrelou "Penny Pingleton" em Hairspray Live! para a NBC. Nesse mesmo ano, ela desempenhou um papel duplo como apresentadora e convidada musical no Saturday Night Live.

SOBRE A LUXE BRANDS

A LUXE Brands, Inc. é uma empresa global e prestigiosa de produtos de beleza dedicada ao desenvolvimento de marcas de beleza de classe mundial que inspiram consumidores de todo o mundo. A inovadora abordagem da empresa de design, marketing e construção de marcas com caráter principalmente digital recebeu vários prêmios em todo o mundo. A LUXE Brands recebeu o prêmio Fragrância do Ano em 2019 em nome do perfume Cloud de Ariana Grande. Seu portfólio completo inclui Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice da Cosmopolitan e Jennifer Lopez.

Contato com a imprensa:

Luxe Marketing

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230333/LUXE___Ariana_Grande_R_E_M.jpg

FONTE LUXE Brands, Inc.

SOURCE LUXE Brands, Inc.