Ariano Suassuna e o movimento armorial

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Ariano Suassuna, notório escritor paraibano, é um ícone cultural brasileiro. Um intelectual nordestino raiz. Quiçá, trata-se de um dos expoentes artístico intelectual mais orgulhosos das características e marcas indeléveis da arte e da cultura brasileira. Isso sim, nestas, nutria um carinho especial pelo impacto popular.

Nesse contexto é considerado o patrono principal do movimento armorial. É este uma série de movimentações artísticas de ordem literária, musical, teatral, arquitetônica, cinematográfica, ademais de diferentes matizes da dança e das artes plásticas que se agitavam em prol da valorização das artes populares nordestinas. Sua pedra angular era a criação e sedimentação de uma arte brasileira unicamente fundada nas raízes populares. Buscava-se prestigiar a beleza, o encanto e a potência das artes emanadas do alegre e criativo povo nordestino, afirma Marta Fadel Lobão, colecionadora de arte e advogada membro do conselho da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB/RJ).

Suassuna disse em 1975 que a "Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos "folhetos" do Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano que acompanha seus "cantares", e com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o espírito e a forma das Artes e espetáculos populares com esse mesmo Romanceiro relacionados." E os cordéis são uma típica e essencial literatura nordestina, que de maneira cotidiana e singela, descortina o dia a dia do povo característico, criativo, humilde, inventivo e trabalhador do nordeste brasileiro. E, em geral, a literatura de cordel é comercializada pelos próprios escritores em feiras populares, onde a sua venda se dá mediante o cantarolar de versos. Senão ainda, os folhetos são ilustrados com xilogravuras. Todo um processo recheado de popularidade que marcam a importância da literatura de cordel como essência do movimento armorial. Este tem como marco temporal de arrancada o período compreendido entre 1969 e 1974, no qual Ariano Suassuna atuou como Diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). De fato, com o apoio desse Departamento, ao lado de outros artistas, Suassuna criou o movimento armorial em 18 de outubro de 1970. Merecem destaque nesse seleto rol de artistas apoiadores e incentivadores do movimento armorial o artista plástico e ceramista pernambucano Francisco Brennand; o gravurista, desenhista e pintor pernambucano Gilvan Samico; o jornalista e escritor pernambucano Raimundo Carrero; o músico e compositor potiguar Antônio Madureira; e, o artista e músico pernambucano Antônio Nóbrega.

Um movimento que pulsa arte e cultura genuinamente brasileiras, de berço nordestino! Em consequência, deve ser sempre lembrado, festejado e divulgado. Portanto, em boa hora o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília decide homenageá-lo em exposição intitulada "Movimento Armorial 50 Anos", a acontecer entre 18/10/2022 e 15/01/2023. Registra-se que a data de início do projeto, 18 de outubro, coincide com o dia de lançamento do movimento em 1970. A curadora da exposição, Denise Mattar, destacou esta materializar-se de uma proposta "fiel à Ariano Suassuna, apresentando às novas gerações o trabalho pioneiro e engajado do autor, mostrando como ele propunha uma volta às raízes brasileiras, com profundo respeito à diversidade e às tradições, mas apresentando tudo de forma mágica, lúdica e plena de humor — um humor que faz pensar".

Ariano Suassuna e seus cúmplices nesse esplendoroso movimento armorial seguem vivos nessa celebração cinquentenária através da arte nela exposta. E como para esse notório escritor, dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, artista plástico, professor e advogado, sobretudo um legítimo brasileiro, a arte é missão, vocação e festa, todos estão conclamados a celebrar Suassuna e o seu potente movimento popular.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965695/1.jpg

FONTE Marta Fadel

SOURCE Marta Fadel