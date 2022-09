ArisGlobal bespreekt intelligente automatisering, data en analyse op het gebied van geneesmiddelenbewaking op mondiale World Drug Safety-conferenties

Pioniers binnen de sector bespreken hoe LifeSphere de veiligheidsproducten van morgen, vandaag ontwikkelt.

MIAMI, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, de toonaangevende leverancier van software voor de levenswetenschappen die met zijn overkoepelende technologieplatform LifeSphere® de belangrijkste functies voor de ontwikkeling van geneesmiddelen automatiseert, kondigt vandaag een reeks technologie- en data-gerichte sessies aan op evenementen van de 2022 World Drug Safety (WDS)-conferentie. Het betreft onder andere een keynote-sessie van Chief Commercial Officer Aman Wasan van WDS Europe, gevolgd door WDS Americas met een keynote-sessie van LifeSphere Safety-productmanager en bekroond brancheveteraan Beena Wood.

De mondiale tour gaat van start met een reeks gesprekken op WDS Europe, met drie informatieve sessies verdeeld over twee dagen. Deelnemers kunnen luisteren naar presentaties van Wasan en andere innovatieve sprekers over de data- en analysemogelijkheden in de geneesmiddelenbewaking, waaronder actuele onderwerpen, zoals het gebruik van intelligente analyses om inzichten in data te ontsluiten en op welke wijze de LifeSphere-oplossingen van ArisGlobal vandaag de dag de geneesmiddelenbewaking bevorderen en toekomstige innovatie stimuleren.

Na afloop van Breakthrough, het signature-event van het bedrijf, zullen ArisGlobals productmanagers van LifeSphere Safety opnieuw het podium betreden voor nog eens drie sessies tijdens WDS Americas. ArisGlobal gaat met name in gesprek met de veiligheidsmanagers van Boehringer Ingelheim, Moderna en PMI voor een panelbespreking van de real-world resultaten van automatisering bij geneesmiddelenbewaking.

"We zijn verheugd om op World Drug Safety te kunnen spreken en onze visie te delen op de toekomst van de R&D IT-strategie en op de belangrijke rol die technologie speelt in de digitale transformatie van het IT-ecosysteem in de biowetenschappen", aldus Wasan. "De LifeSphere van ArisGlobal vormt een toonaangevende strategische innovatie die de sector verder zal ontwikkelen, en we zijn er trots op dat we de volgende generatie technologie en data kunnen inluiden."

Onlangs heeft ArisGlobal een geavanceerde intelligente analysemachine van Boehringer Ingelheim overgenomen, LifeSphere Clarity, die op de Breakthrough-conferentie van ArisGlobal zal worden getoond en in 2023 commercieel beschikbaar komt en de biowetenschappen van verbeterde en ongeëvenaarde data-intelligentie-capaciteiten zal voorzien.

ArisGlobal: ArisGlobal wordt geleid door gepassioneerde personen die topmensen in de biowetenschappen ondersteunen in het ontwikkelen en opvolgen van baanbrekende medicijnen en therapieën. Met meer dan 35 jaar expertise in de sector levenswetenschappen ontwikkelt ArisGlobal technologische producten binnen het LifeSphere-platform om farmaceutisch(e) en biotechnologisch(e) onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Voortbouwend op onze toezegging rond sociaal verantwoord ondernemen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, geven we terug aan de gemeenschappen waar we wonen en werken.

