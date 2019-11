Arksen nommée « Société à suivre » en tant que l'une des entreprises les plus innovantes et marquantes en 2019

Seulement 10 mois après sa création, Arksen a déjà été reconnue pour son impact, son influence et son potentiel pour les investisseurs en étant nommée « Société à suivre » dans la catégorie « Investissement du Royaume-Uni ayant le plus d'impact » à l'occasion des Growth Investor Awards d'Intelligent Partnership.

Le succès rencontré à ce jour est largement lié à un partenaire de financement majeur, Vala Capital, lui-même reconnu comme « Étoile montante de l'industrie » lors des prix et finaliste dans la catégorie « Entreprise qui révolutionne l'industrie ». Vala est une société d'investissement dirigée par des entrepreneurs qui adoptent une vision à long terme, intégrant des recherches et des données sur la durabilité dans un cadre rigoureux d'analyses financières traditionnelles, tout en adaptant les incitations aux intérêts des investisseurs.

Vala a compris que l'occasion de soutenir une entreprise aussi progressive ferait avancer la cause des océans et encouragerait le changement à travers l'industrie, tout en créant l'opportunité d'obtenir des rendements de capital attractifs et durables.

Tandis que les navires Arksen sont polyvalents pour permettre des activités à la fois commerciales et de loisir, l'entreprise emploie un programme de propriété innovant qui impose aux propriétaires d'allouer une partie du temps passé en mer à la recherche scientifique. L'Arksen Foundation est un organisme à but non lucratif qui contribue aux programmes de recherche visant l'identification de nouvelles espèces et la préservation de celles qui existent. Outre cela, l'Explorers' Club réalise des expéditions hors réseau pour la flotte d'Arksen et ses propriétaires.

À propos du prix « Société à suivre », Jasper Smith, fondateur d'Arksen, a déclaré :

« L'industrie navale est à un tournant. Traditionnellement, les investisseurs ont évité le secteur en raison de sa portée limitée. Mais avec la révolution de la mobilité qui bat son plein, une demande sans précédent pour accéder aux océans et un marché florissant pour les nouveaux navires et les nouvelles technologies, cet environnement nous permet de créer des revenus récurrents. »

« C'est formidable d'être reconnus pour notre vision de "faire le bien" tout en ciblant des retours financiers attrayants. La durabilité et la technologie sont au cœur de la mission d'Arksen et en réinventant le navire d'exploration moderne, nous créons une nouvelle génération de marins, d'explorateurs, d'aventuriers et de scientifiques en vue de développer une meilleure compréhension de nos océans. Nous prévoyons d'opérer la plus grande flotte privée de navires de recherche au monde d'ici quelques années. »

« Cette reconnaissance met en évidence le fait qu'une activité durable peut, et doit, être alignée avec les attentes des investisseurs et la croissance. Alors que nous alignons nos autres produits, nous espérons offrir à tous ceux qui sont passionnés par les océans les meilleurs outils pour y accéder et d'une façon qui est compatible avec notre transition vers une société à faible émission de carbone. »

James Faulkner de Vala Capital a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir été reconnus pour notre stratégie d'investissement qui inclut de placer un fort accent sur le développement durable ainsi que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Arksen est à l'avant-garde d'une révolution dans le secteur maritime et nous sommes convaincus que l'entreprise deviendra une marque de premier plan au cours des années à venir. »

Les prix ont été remis le mercredi 6 novembre 2019 au Royal Lancaster Hotel, à Londres.

Arksen occupera le stand 7aB24 au salon boot Düsseldorf, en janvier. Pour organiser une réunion, veuillez écrire à l'adresse tellmemore@arksen.com.

