Armani beauty Anuncia a Valentina Sampaio como su Nueva Imagen

La modelo Valentina Sampaio, de 26 años, comenzó su carrera en 2016 desfilando en la Fashion Week de São Paulo. Posteriormente apareció en la portada de Vogue París en marzo de 2017, lo que supuso su primera portada en la prestigiosa revista. Desde entonces ha protagonizado varias portadas además de Vogue, entre ellas Elle y Sports Illustrated. En noviembre de 2020 Giorgio Armani editó como invitado un número especial de Harper's Bazaar Spain, en el que Valentina Sampaio apareció en la portada junto al propio Armani. Más recientemente ha aparecido en el calendario V & VMAN 2021, creado en colaboración con Emporio Armani para celebrar el 40 aniversario de la marca.

"Armani beauty es mi visión de lo que debe ser la belleza hoy en día: significativa y transversal. Al igual que mis prendas, mis productos de belleza pretenden empoderar a todas las mujeres, independientemente de su cultura, país de origen o procedencia. Estoy orgulloso de que Valentina sea la nueva imagen de Armani beauty: Admiro su voluntad, así como su compromiso y determinación. Valentina no tiene miedo a hablar y sus palabras son sólidas y conmovedoras", afirma Giorgio Armani.

"Estoy entusiasmada al unirme a Armani como imagen de belleza. Como mujer trans, esta colaboración es para mí un gran hito y un sueño personal hecho realidad. El maquillaje ha desempeñado un papel significativo en mi evolución personal, y estoy agradecida a Armani beauty por acoger la diversidad, permitir la expresión creativa y potenciar la belleza individual", declara Valentina Sampaio.

La modelo se unió ayer por primera vez a Armani beauty con motivo de los premios Harper's Bazaar Women of the Year en Londres, de los que la marca es el principal patrocinador. Protagonizará las campañas de belleza de la marca para 2022, realizadas por el fotógrafo sueco Mikael Jansson, en particular, la nueva campaña de Lip Power, la última barra de labios de Giorgio Armani.

Armani beauty: sencillez, elegancia natural y autenticidad

Desde hace más de 20 años, Armani beauty ofrece un maquillaje preciosamente texturizado, un cuidado de la piel formulado a partir de la ciencia más pionera, así como fragancias creadas con los ingredientes más excepcionales. Inspirada en personas reales y en sus necesidades, esta línea de maquillaje ha sido creada para realzar la belleza natural, revelando en lugar de ocultar, y es reconocida por varios productos icónicos: Las bases de maquillaje Power Fabric y Luminous Silk, así como la gama de maquillaje Neo Nude, la máscara de pestañas Eyes to Kill y la sombra de ojos Eye Tint, y los colores de labios Lip Maestro y Rouge d'Armani, así como la última barra de labios Lip Power. La línea de cuidado de la piel incluye la emblemática Crema Nera antiedad. La marca incluye colecciones de fragancias masculinas y femeninas, entre las que destacan las icónicas Acqua Di Giò, Code, Sì, My Way, así como la gama de fragancias de alta gama Armani Privé.

FUENTE Armani beauty

