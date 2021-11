Armani beauty Anuncia Valentina Sampaio Como o seu Novo Rosto

Sampaio é uma modelo de 26 anos que começou a sua carreira em 2016 a desfilar na São Paulo Fashion Week. Posteriormente, apareceu na capa da edição de março de 2017 da Vogue Paris, assinalando a sua primeira capa da Vogue. Protagonizou várias capas desde então, entre as quais da Vogue, Elle e Sports Illustrated. Em novembro de 2020, Giorgio Armani foi o editor convidado de uma edição especial da Harper's Bazaar Espanha, cuja capa apresentava Valentina Sampaio com o próprio Giorgio Armani. Mais recentemente, participou no calendário V & VMAN 2021, criado em colaboração com a Emporio Armani, para celebrar o 40.º aniversário da marca.

«Armani beauty é a minha visão daquilo que a beleza deve ser atualmente: expressiva e transversal. Tal como as minhas roupas, os meus produtos de beleza destinam-se a potencializar todas as mulheres, independentemente da sua cultura, país de origem ou passado. Estou orgulhoso por ter a Valentina como novo rosto da Armani beauty: Admiro a sua vontade, compromisso e determinação. A Valentina não tem medo de falar e as suas palavras são importantes e comoventes», disse Giorgio Armani.

«Estou muito entusiasmada por ser um dos rostos de beleza da Armani. Enquanto mulher transgénero, esta colaboração é um grande marco, e a realização de um sonho pessoal para mim. A maquilhagem desempenhou um papel importante na minha evolução pessoal, e estou grata à Armani beauty por abraçar a diversidade, permitir a expressão criativa e potencializar a beleza individual», afirmou Valentina Sampaio.

Ontem, Valentina Sampaio juntou-se pela primeira vez à Armani Beauty por ocasião dos prémios Women of the Year da Harper's Bazaar - dos quais a marca é o principal patrocinador. Valentina irá participar nas campanhas de beleza da marca para 2022, fotografadas pelo fotógrafo sueco Mikael Jansson. Irá figurar, nomeadamente, na nova campanha do Lip Power, o mais recente batom de Giorgio Armani.

Armani beauty - simplicidade, elegância natural e autenticidade

Há mais de 20 anos que a Armani beauty oferece maquilhagem maravilhosamente texturizada, cosméticos elaborados a partir da ciência mais inovadora, bem como fragrâncias criadas com os ingredientes mais raros. Inspirada por pessoas reais e pelas suas necessidades, a linha de maquilhagem foi criada para realçar a beleza natural, revelar ao invés de ocultar, e é reconhecida por vários produtos icónicos: as bases Power Fabric e Luminous Silk, bem como a gama de maquilhagem Neo Nude, a máscara Eyes to Kill e a sombra Eye Tint, e os batons Lip Maestro e Rouge d'Armani, bem como o novo batom Lip Power. A linha de cosméticos inclui o exclusivo anti-idade Crema Nera. A marca inclui as coleções de fragrâncias masculinas e femininas, entre as quais as icónicas Acqua Di Giò, Code, Sì, My Way, bem como fragrâncias da gama de haute couture Armani Privé.

