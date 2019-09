Armani beauty honore la cinématographie en présence de Cate Blanchett durant le Festival du film de Venise

Armani beauty – Official Beauty Sponsor du 76ième Festival international du film de Venise

Le partenariat d'Armani beauty avec le 76ième Festival du film de Venise vient renforcer les relations de la marque avec le monde de la cinématographie et est une célébration de l'amour porté par Giorgio Armani au cinéma tout au long de sa vie. Au fil des années, le couturier a créé les costumes d'une série de films allant de l'exemple le plus connu, American Gigolo, en 1980, pour lequel il a créé la garde-robe de Richard Gere, aux Intouchables, à Gattaca, Beauté volée, Shaft, la série Batman, Le Smoking, De-Lovely, Fair Game, The Social Network, Mission Impossible : Protocole fantôme, Hanna, A Most Violent Year, et Le Loup de Wall Street, pour n'en nommer que quelques-uns.

Pour célébrer son partenariat avec le Festival international du film de Venise, Armani beauty a dévoilé une édition limitée de son rouge à lèvre emblématique : LIP MAESTRO. À cette occasion, star-shade 400 – le rouge identitaire d'Armani – a été infusé de perles d'or raffinées et est vendu dans un emballage doré.

