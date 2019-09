Armani beauty lädt in Anwesenheit von Cate Blanchett zum Dinner, um im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig die Kunst des Filmemachens zu feiern

Armani beauty – Offizieller Beauty-Sponsor der 76. Internationalen Filmfestspiele von Venedig

Die Partnerschaft von Armani beauty mit den 76. Internationalen Filmfestspielen von Venedig unterstreicht die Verbindung der Marke zur Welt des Filmemachens, und feiert Giorgio Armanis lebenslange Liebe zum Kino. Im Laufe der Jahre hat der Designer die Kostüme für eine Reihe von Filmen entworfen, vom berühmtesten Beispiel American Gigolo im Jahr 1980, für den er die Garderobe von Richard Gere kreierte, über The Untouchables, Gattaca, Stealing Beauty, Shaft, die Filme der Batman-Reihe, The Tuxedo, De-Lovely, Fair Game, The Social Network, Mission Impossible: Ghost Protocol, Hanna und A Most Violent Year bis hin zu The Wolf of Wall Street, um nur einige zu nennen.

Um die Partnerschaft mit den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gebührend zu würdigen, hat Armani beauty eine limitierte Sonderedition des berühmten LIP MAESTRO vorgestellt. Der Lippenstift mit Farbcode 400 im legendären Armani-Rot der Stars wurde, dem besonderen Anlass entsprechend, raffiniert mit Goldperlen veredelt und ist in einer goldenen Verpackung erhältlich.

Bilder der Dinnerveranstaltung, fotografiert von Greg Williams

Copyright: Greg Williams für Armani beauty

Alle 21 Bilder zum Download: https://we.tl/t-H6jo9I3qJf

Bilder der Gäste vor dem Fototermin

Copyright: Armani beauty

Alle 62 Bilder zum Download: https://we.tl/t-0CnZ1uCfzy

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968694/Armani_beautys_Global_Beauty_Ambassador_Cate_Blanchett.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968695/Nicole_Warne.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968696/Tina_Kunakey.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968697/Greta_Ferro___Barbara_Palvin___Madisin_Rian_and_Sara_Sampaio.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968698/Cate_Blanchett.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/739571/Giorgio_Armani_Beauty_Logo.jpg

SOURCE Armani beauty