Armani Beauty organiza jantar exclusivo para comemorar o 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza do La Biennale Di Venezia

Na presença de Roberta Armani , o evento reuniu a madrinha do Festival de Cinema Serena Rossi e o membro do júri Sarah Gadon ; os rostos da marca, Adria Arjona,Greta Ferro,Nicholas Hoult, Alice Pagani,Barbara Palvin, e Madisin Rian ; atores e convidados notáveis como Maude Apatow, Antonia Gentry, Hailee Steinfeld, Chase Stokes, Lexi Underwood, Esther Acebo, Jaime Lorente, Eugenia Silva, Laura Haddock, Ruth Wilson, Victoria Magrath, Shirine Boutella, Tina Kunakey, Caroline Receveur, Matilde Gioli, Levante, Ludovica Martino e Beatrice Bruschi.

Armani Beauty – principal patrocinadora do 78o Festival Internacional de Cinema de Veneza

A parceria renovada da Armani Beauty como principal patrocinadora do 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza fortalece ainda mais o relacionamento que a marca tem com o mundo do cinema e é uma celebração do amor vitalício de Giorgio Armani pelo cinema.

Como principal patrocinadora do Biennale Cinema 2021, a Armani Beauty está prestando serviços de maquiagem oficiais aos convidados do festival, entre os quais estão celebridades que caminham sobre o tapete vermelho.

Este ano, a Armani Beauty fortalece ainda mais seu relacionamento com o Biennale Cinema com a introdução de um novo prêmio: The Audience Award - Armani Beauty, Orizzonti Extra. A Orizzonti Extra é uma extensão da seção competitiva com foco em novas tendências no mundo do cinema. O prêmio lançado recentemente celebrará o melhor quadro da nova seção de acordo com um júri de espectadores.

Para contribuir ainda mais para a cidade da cultura, educação e gerações futuras de Veneza, bem como para promover a beleza e o mundo das artes, a Armani Beauty também continua a apoiar a restauração da coleção de gesso da Accademia di Belle Arti di Venezia.

FONTE Armani beauty

