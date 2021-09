Armani Beauty tient un dîner exclusif pour célébrer le 78e Festival international du film de Venise de la Biennale Di Venezia

En présence de Roberta Armani, l'événement a réuni la marraine du Festival du film Serena Rossi ; la membre du jury Sarah Gadon ; les visages de la marque Adria Arjona, Greta Ferro, Nicholas Hoult, Alice Pagani, Barbara Palvin et Madisin Rian ; ainsi que des acteurs et invités de renom, dont Maude Apatow, Antonia Gentry, Hailee Steinfeld, Chase Stokes, Lexi Underwood, Esther Acebo, Jaime Lorente, Eugenia Silva, Laura Haddock, Ruth Wilson, Victoria Magrath, Shirine Boutella, Tina Kunakey, Caroline Receveur, Matilde Gioli, Levante, Ludovica Martino et Beatrice Bruschi.