Armazenamento all-flash OceanStor Dorado da Huawei ganha o prêmio Best of Show na Interop Tokyo 2020

Peter Zhou, presidente da linha de produtos de armazenamento de dados e visão inteligente da Huawei, estava feliz ao receber o prêmio, sobre o qual comentou: "Estamos muito satisfeitos que o nosso armazenamento all-flash OceanStor Dorado de última geração tenha ganhado o prêmio Best of Show da Interop Tokyo. Na verdade, é a segunda vez que o OceanStor Dorado recebe esse prêmio desde 2017, e estamos felizes por receber o reconhecimento que merece pelo mercado de TI do Japão e seu desempenho avançado e rigoroso". Peter ainda acrescentou: "As tendências atuais mostram que, na economia digital, novas conexões e aplicativos 5G e de IA aceleraram a produção e o fluxo de dados e fizeram com que a frequência das transações digitais aumentasse mais de 10 vezes. Agora, as empresas precisam lidar com a resposta aos serviços em menos de 1 ms, para que a infraestrutura de dados convencional precise ser atualizada". Foi nesse contexto que a Huawei lançou o armazenamento all-flash OceanStor Dorado de última geração. A equipe de armazenamento da Huawei vem trabalhando nos principais cenários de produção e transações há 10 anos e definiu com sucesso várias referências de desempenho, confiabilidade e inteligência. "Nossa série foi criada para ajudar os clientes do Japão e de outros lugares a usar armazenamento mais estável e confiável, além de ajudar a encontrar valor em seus dados".

Baseado na plataforma exclusiva de aceleração de ponta a ponta e na inovadora solução NOF+, o armazenamento all-flash OceanStor Dorado de última geração da Huawei pode atingir 20 milhões de IOPS e latência de 0,1 ms, estabelecendo novo padrão de desempenho. A arquitetura SmartMatrix altamente confiável garante que um único sistema tolere a falha de no máximo 7 dos 8 controladores, garantindo a continuidade dos serviços essenciais. A arquitetura de IA utiliza uma plataforma de hardware inteligente, algoritmos de software e de aprendizado de máquina para otimizar automaticamente a alocação de recursos de armazenamento, melhorando a taxa de acertos do cache de leitura em 20% e melhorando o uso do armazenamento.

Desde o lançamento da primeira geração do armazenamento all-flash OceanStor Dorado, em 2010, a Huawei vem investindo pesadamente nessa área. Até o momento, esse armazenamento já atendeu a mais de 10.000 empresas no mundo, e a Huawei foi reconhecida como líder no Quadrante Mágico de Gartner, ocupando o primeiro lugar no mercado chinês e na taxa de crescimento do mercado global. Para obter mais informações sobre o armazenamento all-flash OceanStor Dorado da Huawei, visite https://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/storage/all-flash-storage.

A Interop Tokyo é um renomado evento do setor de computação em rede e a maior e mais influente feira de TIC do Japão, com o prêmio Best of Show oferecido aos melhores produtos do ano. Todo ano, uma ampla equipe composta por autoridades especialistas e professores universitários seleciona e analisa os produtos e soluções mais inovadores, todos com extremo valor comercial, dentre centenas de soluções indicadas. Depois de se destacar em várias rodadas entre os fornecedores selecionados, o OceanStor Dorado V6 ganhou o prêmio Best of Show, indicando suas vantagens técnicas exclusivas e reconhecimento das autoridades do setor.

Fim

Sobre a Huawei

A Huawei é uma provedora líder global de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Com soluções integradas em quatro domínios principais: redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços em nuvem, a empresa tem o compromisso de disponibilizar o mundo digital a todas as pessoas, lares e organizações, para oferecer um mundo inteligente e totalmente conectado.

O portfólio completo de produtos, soluções e serviços da Huawei é competitivo e seguro. Por meio de colaboração aberta com parceiros do ecossistema, a empresa cria valor duradouro para os clientes, trabalhando para capacitar pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar inovação em organizações de todas as formas e tamanhos.

Na Huawei, a inovação está voltada para as necessidades do cliente. A empresa faz sólidos investimentos em pesquisa básica, concentrada nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. Até o final de 2018, a Huawei tinha mais de 188.000 funcionários e funciona em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada, cujos proprietários são os funcionários.

Para obter mais informações, visite a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga a empresa nos canais:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1176798/image_5011010_42254476.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1176799/image_5011010_42254835.jpg

FONTE Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei