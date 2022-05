Armazenamento distribuído Huawei OceanStor é nomeado Escolha dos Clientes na Gartner Peer Insights de 2022 para sistemas de arquivos distribuídos e armazenamento de objetos

A Gartner Peer Insights é uma plataforma on-line de classificações e análises de softwares e serviços de TI. As avaliações são escritas e lidas por profissionais de TI e tomadores de decisões da área de tecnologia do mundo todo. São mais de 380 mil avaliações verificadas de usuários finais que têm experiência em compra, implementação ou uso de produtos ou serviços em mais de 360 mercados. Todos os anos, os fornecedores com altas pontuações de acordo com os clientes são nomeados Escolha dos Clientes na Gartner Peer Insights, ajudando os líderes de TI a tomar decisões de compra com base em informações.

Em 31 de janeiro de 2022, os produtos e soluções de armazenamento distribuído Huawei OceanStor haviam recebido muitas avaliações positivas de clientes em todo o mundo e em vários setores, como finanças, transportes, manufatura, energia, imprensa, saúde e educação. Essas avaliações englobam tudo, desde a arquitetura do sistema, funcionalidade do produto e implementação até O&M, serviço e suporte. Tudo isso destaca o que os clientes globais acham do armazenamento distribuído Huawei OceanStor em termos de posicionamento no setor, escala de implementação e maturidade de uso comercial.

"Estamos muito gratos por nossos clientes compartilharem suas opiniões na Gartner Peer Insights. Nosso objetivo exclusivo é oferecer soluções e produtos que façam nossos clientes felizes", disse Wang Yidong, presidente do Huawei Distributed Storage Domain. Ele acrescentou: "Continuaremos a nos concentrar nas necessidades de nossos clientes e a oferecer produtos e soluções de armazenamento distribuído eficientes e confiáveis para proteger os serviços inovadores em todo e qualquer setor."

Confirmando esse foco no cliente, um arquiteto do setor comentou: "Estamos profundamente impressionados com a atitude de trabalho centrada no cliente dos engenheiros da Huawei. O produto em si é muito responsivo, fácil de usar para dados não estruturados e altamente escalável."

"Precisamos de um novo tipo de armazenamento para substituir o armazenamento centralizado tradicional. Após testes em pontos de atendimento, descobrimos que a confiabilidade e a escalabilidade do armazenamento distribuído da Huawei podem ser viabilizadas. A capacidade de armazenamento pode ser expandida rapidamente, e as funções de interface de gestão são completas", escreveu um diretor técnico de TI do setor de finanças.

Uma avaliação de um diretor de tecnologia do setor de manufatura afirmou: "A Huawei tem experiência em produtos de armazenamento distribuído. O armazenamento é estável com diferentes redes. E gosto muito da ideia da plataforma unificada."

Especialmente desenvolvido para se adequar a dados em massa, o armazenamento distribuído Huawei OceanStor oferece serviços de armazenamento diversificados para computação de alto desempenho (HPC), análise de big data, vídeo, repositório/backup e arquivamento de conteúdo, virtualização e conjuntos de recursos em nuvem. Ele ajuda as empresas a revelar plenamente o valor dos dados em massa.

Para mais informações sobre a "Voz do Consumidor": sistemas de arquivos distribuídos e armazenamento de objetos da Gartner Peer Insights, acesse o site: https://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-co-ltd---p-s?id=1-29NQP06P&ct=220408&st=sb

FONTE Huawei

