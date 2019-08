ARQ.DOC consolida-se como a primeira grande série de arquitetura

Em seu terceiro episódio, ARQ.DOC narra a cozinha como lugar de memórias e afeto, percorrendo o Brasil em busca de projetos capazes de traduzir esse sentimento. Com a participação de arquitetos tidos como referência no cenário nacional, como Léo Shehtman e Olegário de Sá, o capítulo também busca figuras que possam oferecer um olhar crítico sobre este ambiente, como o gabaritado Chef Felipe Bronze e Taissa Buescu, diretora de conteúdo da revista Casa Vogue.

A primeira temporada de ARQ.DOC será composta por 11 episódios, cada um abordando um tema distinto do universo da arquitetura e interiores. Com sua proposta inovadora e a qualidade de conteúdo, o ARQ.DOC chamou a atenção de mídias especializadas de arquitetura, como Archdaily, Casa Vogue e Casa e Jardim, assim como mídias expressivas no cenário nacional, como Globo.com, Exame, Terra e Infomoney.

Tida como a primeira série documental de arquitetura nacional, a cada episódio ARQ.DOC atinge novos patamares em termos de escopo e qualidade, seja por suas belas imagens ou suas poderosas narrativas. O projeto foi idealizado pelo escritório de criação Augusto Custodio, considerado o mais influente no mercado de criação e distribuição de conteúdo para o mercado de arquitetura e interiores, acumulando em seu portfólio trabalhos com os principais arquitetos e marcas do setor.

O diretor e produtor Augusto Custodio considera o documentário como um convite à reflexão sobre o aspecto humano das construções e de como a arquitetura se relaciona com as pessoas. "Sabemos que existe uma audiência qualificada que busca cada vez mais por conteúdos relacionados a arquitetura e ao design no YouTube.

Queremos nos comunicar com esse público, retratando o universo da arquitetura, a partir de um olhar documental que contextualiza de forma profunda a história por trás de cada projeto", revela Custodio.

