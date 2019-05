Array annonce la nomination de Damon S. Kennish au poste de direction commerciale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA)

TORONTO, PARIS et VARSOVIE, Pologne, 10 mai 2019 /PRNewswire/ -- Array (Array Canada Inc.) a annoncé aujourd'hui la nomination de monsieur Damon S. Kennish au titre de vice-président exécutif pour les activités commerciales de la zone EMEA. Dès le 13 mai 2019, Monsieur Kennish sera responsable de l'expansion commerciale d'Array dont Wilson & Brown à partir des bureaux à Varsovie et à Paris.

Monsieur Kennish était président et chef de la direction de Preferred Display Asia Ltd avant sa nomination chez Array. Avant de joindre Preferred Display Asia Ltd, Monsieur Kennish avait fondé et dirigé pendant 17 ans Imagine POS Ltd, Société très réputée de Merchandising sur le point de vente ayant son siège social à Hong Kong, des centres opérationnels en Chine et au Royaume-Uni, et des centres de service clients en France, aux États-Unis, en Australie et au Japon.

Natif du Royaume-Uni, Monsieur Kennish a œuvré pendant toute sa carrière dans l'Industrie mondiale de la Beauté en France, au Royaume-Uni, en Asie et aux États-Unis avec des entreprises réputées comme L'Oréal, Elizabeth Arden, Li & Fung et Unilever et a une longue expérience de réussite dans la vente et la fabrication de publicité sur le lieu de vente (PLV).

« Nous sommes ravis que Damon se joigne à l'équipe d'Array » a déclaré Jeff Casselman, président et chef de la direction d'Array. Sa passion, sa profonde connaissance du secteur de la santé et de la beauté, son expérience à l'international et son leadership font de lui un atout de taille pour notre croissance continue. »

Damon travaillera en partenariat avec Dariusz Rutczyński, fondateur de Willson & Brown et président directeur général d'Array Europe, pour faire d'Array, le partenaire de choix dans le monde des Marques et de la vente au détail de produits de beauté.

Array est le premier prestataire de services de Merchandising dans le monde des Marques et de la vente au détail de produits de beauté. Depuis plus de 35 ans, les clients d'Array bénéficient d'expertise en Innovation, en Créativité, en Capacités de production à échelle mondiale, en logistique globale ainsi que de services complets d'installation et de suivi. Ceci se traduit par des présentoirs et équipements fixes attirant dans le monde entier les éloges des spécialistes de la commercialisation des Marques et des vendeurs au détail. Array a son siège à Toronto au Canada et emploie plus de 1400 personnes dans ses opérations à Toronto au Canada, à New York City et Long Island aux États-Unis, à Mexico au Mexique, à Paris, France, et à Shenzhen en Chine.

