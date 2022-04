Array ernennt Kevin Kerns zum Chief Financial Officer

Kevin kam vor kurzem von Lydall Inc. zu Array, wo er als VP of Finance, Strategy and Investor Relations tätig war. In dieser Funktion leitete Kevin die unternehmensweiten Strategie- und Transformationsinitiativen und beaufsichtigte die globalen Funktionen Finanzen, Treasury und Investor Relations. Kevin spielte auch eine entscheidende Rolle bei dem kürzlich erfolgten Verkauf von Lydall. Vor seiner Tätigkeit bei Lydall war Kevin fast 14 Jahre lang bei der US Steel Corporation beschäftigt, wo er immer verantwortungsvollere Aufgaben übernahm und schließlich als CFO des Geschäftsbereichs Consumer Solutions (ein Geschäftsbereich mit einem 4 Milliarden Dollar Umsatz) fungierte.