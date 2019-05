Array investit à nouveau en Europe par l'ajout d'installations à Paris afin de répondre à sa clientèle française

TORONTO et PARIS, 7 mai 2019 /PRNewswire/ -- Array annonce aujourd'hui l'ouverture d'un centre d'expertise à la Tour First situé dans le quartier de la Défense à Paris. Une équipe expérimentée de concepteurs, d'ingénieurs, de gestionnaires de projets et de gestionnaires de comptes seront à proximité des grandes Marques françaises de produits de beauté.

« L'ouverture de nos opérations à Paris vise à étendre nos services auprès de notre clientèle établie dans la région » a commenté Jeff Casselman, président et chef de la direction d'Array.

« Nous sommes fiers d'apporter aux Marques de produits de beauté les plus célèbres du monde notre longue histoire marquée de succès dans la création d'expériences sur le point de vente. Notre expertise mondiale peut à présent s'unir aux avantages d'un service de proximité et assurer les solutions de Merchandising les meilleures de leur catégorie auprès de nos clients basés à Paris. »

L'acquisition récente de Willson & Brown en Pologne renforce ses capacités de fabrication à l'échelle mondiale et permet de déployer son expertise dans le créneau de la beauté européenne et de consolider sa position en tant que partenaire agile et de haut niveau pour les Marques sur le point de vente en Europe, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient.

Le président et chef de la direction ajoute : « Grâce au support des ressources mondiales d'Array, nos opérations à Paris, sur l'ensemble de l'Europe et des Amériques établiront Array en tant que partenaire de choix pour les Marques mondiales de produits de beauté. »

Outre ses nouveaux bureaux à Paris, Array est présent à Toronto au Canada, à New York et Long Island aux États-Unis, à Mexico au Mexique, à Shenzhen et Shanghai en Chine, à Varsovie en Pologne, à Hambourg en Allemagne et à Leicester au Royaume-Uni.

À PROPOS DE WILLSON & BROWN

Willson & Brown est une entreprise de services au point de vente paneuropéenne de premier plan en conception, en création, en installation et en soutien dans les secteurs des cosmétiques et des biens de consommation. Elle produit une vaste gamme d'installations d'espaces-boutiques sur mesure, de présentoirs de plancher permanents, d'unités de plan de travail et de matériels publicitaires. Établie en 1995, elle intervient aujourd'hui dans plus de 65 pays et emploie plus de 800 personnes. Essentiellement implanté à Varsovie en Pologne, Willson & Brown possède également des bureaux à Leicester au Royaume-Uni et à Hambourg en Allemagne.

Site web : http://www.willson-brown.com

À PROPOS D'ARRAY

Array est le premier prestataire de services de Merchandising dans le monde des Marques et de la vente au détail de produits de beauté. Depuis plus de 35 ans, les clients d'Array bénéficient d'expertise en Innovation, en Créativité, en Capacités de production à échelle mondiale, en logistique globale ainsi que de services complets d'installation et de suivi. Ceci se traduit par des présentoirs et équipements fixes attirant dans le monde entier les éloges des spécialistes de la commercialisation des Marques et des vendeurs au détail. Array a son siège à Toronto au Canada et emploie plus de 1400 personnes dans ses opérations à Toronto au Canada, à New York City et Long Island aux États-Unis, à Mexico au Mexique et à Shenzhen en Chine.

Créer de grandes expériences !

Site web : www.arraymarketing.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/array-marketing/

Array :

Jeffrey K. Casselman, président et chef de la direction

+1-416-299-4865

courriel : inquiry@arraymarketing.com,

tour First, Paris, France

http://www.arraymarketing.com/



