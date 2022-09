Array nomme Katerina Ilievska au poste de vice-présidente du marketing

Mme Ilievska apporte à Array un leadership marketing B2B et B2C axé sur les résultats.

TORONTO, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Array Marketing (« Array »), le leader du marché des solutions de merchandising de bout en bout en magasin, a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Katerina Ilievska au poste de vice-présidente du marketing.

Katerina Ilievska

Katerina est un leader marketing reconnu, avec une expérience B2B et B2C dans un large éventail de secteurs. Très motivée et axée sur les résultats, Katerina s'assure que la compréhension des besoins des clients soit sa première priorité et la base sur laquelle ses stratégies et ses campagnes de marque sont construites. Avec une expérience avérée dans la mise en place et la supervision de fonctions marketing, son approche a permis de construire des marques, d'augmenter les revenus et d'accroître les parts de marché. Katerina dirigera les efforts marketing mondiaux d'Array, en plus de superviser le positionnement et le développement de la marque de l'entreprise.

Katerina est impatiente de poursuivre sur cette lancée dans son nouveau rôle chez Array.

« Je suis ravie de rejoindre une organisation innovante comme Array », déclare Katerina. « Nos équipes commerciales entretiennent déjà des relations exceptionnelles avec les clients et jouissent d'une solide réputation dans le secteur. J'ai hâte de renforcer la proposition de valeur d'Array alors que nous continuons à développer nos solutions créatives sur le marché du détail. »

« L'étendue de l'expérience de Katerina offre à notre équipe de direction une perspective nouvelle et unique », déclare Steve Kremser, PDG d'Array. « Avec un bilan établi de succès commerciaux, nous sommes convaincus que Katerina renforcera la position d'Array dans l'industrie et accélérera nos efforts en matière de solutions marketing. »

À propos d'Array

Array est le leader mondial des services, solutions et expériences de merchandising en magasin pour un grand nombre des détaillants et marques les plus emblématiques du monde. Depuis plus de 40 ans, les clients d'Array bénéficient d'une expérience inégalée grâce aux solutions créatives d'Array, à sa portée mondiale, à son leadership en matière de durabilité et à ses services clients exceptionnels. En bref, Array crée des expériences de vente au détail extraordinaires. Array a son siège social à Toronto, au Canada, et emploie plus de 1 800 personnes avec des opérations au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, à Singapour, en Pologne, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

