Array rozszerza obecność w Europie, rozpoczynając działalność w Paryżu (Francja)

TORONTO i PARYŻ, 7 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Grupa Array potwierdziła dziś otwarcie działalności w Paryżu. Nowe biuro zlokalizowane jest w dzielnicy La Défense, w budynku Tour First przy Place Des Saisons. Lokalizacja w sercu dzielnicy Paryża, będącej siedzibą dużych marek kosmetycznych, a także zespół złożony z doświadczonych pracowników – project managerów, managerów odpowiedzialnych za kluczowych klientów, inżynierów i designerów - zapewnią profesjonalne wsparcie dla klientów grupy.

– Rozpoczęcie działalności w Paryżu ma na celu poszerzenie usług i objęcie nimi naszych klientów w regionie – skomentował Jeff Casselman, Prezes i Główny Dyrektor Wykonawczy Grupy Array.

– Z dumą prezentujemy naszą długą, pełną sukcesów historię tworzenia optymalnych rozwiązań w sklepach dla najpopularniejszych marek kosmetycznych. Dzięki lokalnej, spersonalizowanej obsłudze będziemy mogli wykorzystywać nasze globalne zasoby, a efektem tego staną się najlepsze w swojej klasie rozwiązania wsparcia sprzedaży dla klientów w Paryżu – dodał prezes.

Niedawne nabycie przez Array firmy Willson & Brown w Europie zwiększyło konkurencyjność kosztową, globalne możliwości produkcyjne oraz umożliwiło wejście Grupy Array na europejski rynek kosmetyków premium. Krok ten jest kontynuacją strategii umacniania pozycji firmy jako prestiżowego, elastycznego partnera wiodących marek i sieci sklepów w Europie, Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie.

– Dzięki doświadczeniu, wiedzy i globalnym zasobom nasza działalność w Paryżu i na całym Świecie pozwoli na umocnienie pozycji Grupy Array jako najlepszego, globalnego partnera dla międzynarodowych marek kosmetycznych – dodał Casselman.

Poza nowym biurem w Paryżu Grupa Array prowadzi także działalność w Toronto i Bradford (Kanada), Nowym Jorku i Long Island (Stany Zjednoczone), Mexico City (Meksyk), Shenzhen i Szanghaju (Chiny), Warszawie (Polska), Hamburgu (Niemcy) oraz Leicester (Wielka Brytania).

O WILLSON & BROWN

Willson & Brown to wiodąca europejska firma od lat odnosząca sukcesy, zajmująca się projektowaniem i produkcją wyposażenia punktów sprzedaży. Bogata tradycja, wiedza i doświadczenie pozwalają na tworzenie, instalację i kompleksową obsługę programów POS - punktów sprzedaży - w sektorach: kosmetycznym, napojów, produktów szybko zbywalnych i elektroniki konsumenckiej. Willson & Brown specjalizuje się w produkcji szaf do ekspozycji kosmetyków kolorowych. Firma założona w 1995 r. eksportuje obecnie swoje wyroby do 65 krajów świata i zatrudnia ponad 800 pracowników. Jej główna siedziba znajduje się w Warszawie, pozostałe biura ulokowane są także w Leicester (Wielka Brytania) i w Hamburgu (Niemcy).

Strona internetowa: http://www.willson-brown.com

O ARRAY

Array to dostawca usług wsparcia sprzedaży w sklepach na potrzeby wiodących na świecie sprzedawców kosmetyków i producentów marek. Od ponad 35 lat klienci Array mają do dyspozycji szeroki zakres usług, wyjątkową kreatywność, globalne możliwości produkcyjne, kompleksową logistykę, kompletną instalację oraz usługi dodatkowe. Wyroby i ich jakość wykończenia chwalą marketerzy marek i detaliści na całym świecie. Siedziba Array znajduje się w Toronto (Kanada), a firma zatrudnia ponad 1400 pracowników - w Toronto i Bradford (Kanada), Nowym Jorku i Long Island (Stany Zjednoczone), Mexico City (Meksyk), Shenzhen i Szahghaju (Chiny).

Creating great experiences!

Strona internetowa: www.arraymarketing.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/array-marketing/

Array: Jeffrey K. Casselman, Prezes i Główny Dyrektor Wykonawczy, +1-416-299-4865, e-mail: inquiry@arraymarketing.com, Tour First, 1 Place Des Saisons, Paryż, Francja

