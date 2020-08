Arria apresenta nova Tecnologia de Linguagem Natural para dar suporte à analítica aumentada e automação de relatório, tornando possível adicionar GLN a qualquer plataforma baseada em API

A Geração de Linguagem Natural é uma forma de inteligência artificial que extrai percepções a partir de fontes de dados complexas e comunica as informações em forma escrita ou falada.

Conecta-se com perfeição a outras plataformas baseadas em API

A arquitetura aberta da Arria, baseada em API, possibilita conexão perfeita com outras plataformas tecnológicas de duas maneiras: 1) faz uma chamada direta de API a partir de qualquer aplicação que possa se comunicar via HTTP; dados são ingeridos e a narrativa é automaticamente retornada; ou 2) usa o Kit Acelerador de Integração Arria Connect para embutir GLN nas plataformas de software para incorporar a narrativa. Os usuários também têm a habilidade de trabalhar com soluções de GLN pré-desenvolvidas da Arria e configurá-las.

Desenvolvedores sem experiência com GLN podem alavancar bibliotecas pré-desenvolvidas da Arria para fazer a integração facilmente e vez de desenvolvê-las do zero. Além das soluções de GLN pré-desenvolvidas da Arria, o Arria Connect também vem com uma implementação de GLN de amostra, código de amostra e um conjunto completo de documentação.

Percepções acionáveis em segundos

Incorporar narrativas acionadas por dados ao lado de analítica visual agrega valor imediatamente e uma experiência aperfeiçoada, o que encoraja a adoção mais ampla de Inteligência de Negócios (BI) em toda a empresa. A pessoa comum, não apenas os analistas financeiros, podem entender e extrair o significado de números, com a assistência da narrativa. E, quando a velocidade da informação é fundamental para a tomada de decisão, as eficiências da GLN fornecem as percepções acionáveis em segundos, em vez de horas ou dias.

Usuários de software de BI já testemunharam os benefícios que a analítica de linguagem natural escrita traz para seus dashboards. É assim porque os humanos entendem melhor através de histórias. Quando os observadores do dashboard podem ler a história que seus dados estão contando, além de visualizá-los, se torna mais rápido e fácil compreender o significado e encontrar as percepções mais importantes guardadas nos dados.

Similarmente, o Arria Connect pode ser usado com programas de software para dados farmacêuticos, relatórios de venda ou para qualquer outro uso empresarial em que a aplicação ou website podem ser aperfeiçoados com narrativa escrita gerada instantaneamente.

A presidente-executiva da Arria, Sharon Daniels, explica: "O Arria Connect fornece uma maneira às empresas para agregar valor imediatamente e se diferenciar de suas concorrentes, aumentar sua base de usuários e permanecer à frente na curva da tecnologia. O Kit Acelerador de Integração acelera o trabalho de desenvolvimento e o tempo de colocação no mercado. Você não precisa montar uma equipe de pessoas e passar pela curva de aprendizagem para desenvolver um sistema de GLN – a tecnologia já está desenvolvida, comprovada e implementada globalmente".

O lançamento do Arria Connect acontece em um momento em que a Arria está desenvolvendo sua suíte de tecnologias para uma ampla variedade de casos de uso. Embora a tecnologia e as integrações essenciais da Arria ajudem as empresas a implementar facilmente na GLN para suas planilhas, dashboards de inteligência empresarial, conversações por voz ou bate-papo e fluxos de trabalho de RPA, é a oferta do Arria Connect que coloca os recursos de integração diretamente nas mãos dos desenvolvedores que querem desenvolver a GLN em seus próprios produtos.

A GLN da Arria é uma forma de inteligência artificial que transforma dados estruturados em linguagem natural. Através da análise de dados, automação de conhecimentos, geração de linguagem e prestação de informações sob medida, o software da Arria reproduz o processo humano de analisar e comunicar habilmente percepções de dados. A Arria torna, dinamicamente, dados em narrativa escrita ou falada – à velocidade de máquina e em grande escala.

A arquitetura de API da Arria possibilita a integração perfeita com qualquer plataforma de BI, RPA ou VOZ. A Arria tem a maior concentração de expertise de GLN do mundo e tem um portfólio crescente de 32 patentes de GLN essenciais.

