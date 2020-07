Arria et TIBCO annoncent un partenariat stratégique pour apporter une compréhension plus rapide des données grâce à des récits en langage naturel

Les experts en mégadonnées de TIBCO agrègent des quantités massives de données pour les intégrer dans leurs tableaux de bord, qui comprennent des cartes, des graphiques et d'autres visualisations pour illustrer ce qui se passe dans le monde. Le logiciel NLG d'Arria utilise ensuite l'intelligence artificielle pour transformer les données en récits écrits générés dynamiquement, aidant ainsi les personnes qui consultent les tableaux de bord à mieux comprendre ce que les données leur disent. Les personnes peuvent plus facilement observer les tendances dans les chiffres du virus, comme les zones avec moins de cas, s'il y a de légères hausses, et ce qui se passe avec les chiffres lorsque les États rouvrent. Vidéo >

« Le langage a été l'une des plus grandes avancées au monde, il a fait progresser l'humanité à une vitesse vertigineuse. L'introduction du langage humain dans la technologie aura certainement un impact similaire », a déclaré Sharon Daniels, PDG d'Arria. « Si les données sont le nouveau pétrole, démocratiser la compréhension des données est le moyen d'alimenter la croissance des entreprises. »

La pandémie n'est pas le seul domaine où la collaboration entre Arria NLG et TIBCO peut permettre aux personnes de mieux comprendre les données en perpétuel changement qui jouent un rôle si crucial dans tous les aspects de leur vie. Les entreprises ont également commencé à en récolter les fruits. Elles peuvent utiliser la solution pour les rapports sur les produits pharmaceutiques, la finance, le commerce de détail et les entreprises en général, partout où les tableaux de bord sont utilisés pour fournir un accès instantané à des informations essentielles.

Par exemple, la technologie d'Arria est disponible en tant qu'extension de TIBCO Spotfire, permettant aux entreprises de faire davantage de choses dans Spotfire® avec leurs données en allant au-delà des visualisations et en fournissant fondamentalement un nouveau point de départ pour l'analyse des données.

Ainsi, les personnes à tous les niveaux d'une organisation acquerront une compréhension précieuse de ce que les données révèlent. La veille économique devient plus précieuse lorsqu'elle peut être facilement comprise et utilisée par quiconque dans l'entreprise, et pas seulement par les experts en mégadonnées. La génération en langage naturel d'Arria permet aux individus de se rapprocher, de communiquer et de partager une compréhension et des éléments de connaissance qui permettront de surmonter les silos dans l'entreprise.

« La pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer d'une science des données fiables et d'informations factuelles pour tous », a déclaré Michael O'Connell, directeur de l'analyse chez TIBCO. « Ces résumés écrits automatisés d'Arria permettent une compréhension immédiate des données liées à la COVID-19, et une distillation claire des informations, pour guider les comportements et les politiques publiques. »

À propos d'Arria NLG

Arria NLG (www.arria.com) est le leader mondial dans le domaine de la génération en langage naturel (NLG), une forme d'intelligence artificielle, spécialisé dans l'extraction d'informations à partir de sources de données complexes et dans la communication de ces informations en langage naturel (c'est-à-dire comme si elles étaient écrites ou dites par un humain). L'architecture de l'API d'Arria permet une intégration transparente avec n'importe quelle plateforme d'informatique décisionnelle, d'automatisation des processus par la robotique ou vocale. Arria propose des solutions NLG pour les banques, les gouvernements, les services financiers, les assurances, les produits pharmaceutiques, ainsi que des groupes d'information et de médias.

TIBCO et Spotfire sont des marques de commerce ou des marques déposées de TIBCO Software Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont mentionnés à des fins d'identification.

