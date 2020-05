Arria NLG arbeitet mit BNY Mellon zusammen, um mithilfe von Natural Language Technology Daten in Analytik umzuwandeln

NEW YORK, 6. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG, ein führender Anbieter von Natural Language Generation (NLG)-Technologie gab heute die Zusammenarbeit mit The Bank of New York Mellon Corporation („BNY Mellon") bekannt, um Vermögensverwalter und Vermögenseigentümer dabei zu unterstützen, Daten in handlungsfähige Analytik umzuwandeln. Die Kunden von BNY Mellon Data and Analytics Solutions können dank der Power natürlicher Spracherzeugung in Zukunft nützlichere Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen.