Arria NLG e BNY Mellon colaboram para transformar dados em análise por meio da tecnologia de linguagem natural

NOVA YORK, 5 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Arria NLG, fornecedora líder de tecnologia de geração de linguagem natural (Natural Language Generation, NLG), anunciou hoje uma colaboração com o Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") para auxiliar os gestores e proprietários de ativos a transformar dados em análises que gerem ação. Os clientes da área de Data and Analytics Solutions (soluções de dados e análises) do BNY Mellon agora poderão ter acesso a melhores insights em relação a dados usando o poder da geração de linguagem natural.