Arria NLG e UiPath aceleram a transformação e a automação digitais com nova parceria estratégica

MORRISTOWN, Nova Jersey, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Arria NLG, principal provedora mundial de NLG, e a UiPath, empresa proeminente de software de RPA corporativo, anunciaram hoje uma parceria para acionar um novo nível de integração, ao combinar NLG com RPA.

Conforme a crescente tendência de automação digital corporativa continua, essa parceria fornece aos clientes da UiPath acesso a duas das melhores tecnologias dentro de uma única plataforma. Isso torna mais fácil para clientes conjuntos receberem todo o benefício das duas soluções de automação.

Sobre a parceria, o vice-presidente sênior e diretor de Desenvolvimento de Negócios e Alianças Técnicas da UiPath, Dhruv Asher, disse: "Estamos muito satisfeitos pela parceria com uma provedora criativa de Geração de Linguagem Natural (NLG – Natural Language Generation) e por poder oferecer essa tecnologia a nossos clientes. A plataforma de automação da UiPath, combinada com a plataforma da Arria NLG, ajuda a preencher a lacuna de comunicação entre robôs e humanos. A integração da tecnologia fornece uma plataforma que pode ajudar a racionalizar a automação de processos de conhecimento. Com essa parceria, os clientes podem facilmente automatizar relatórios previamente escritos por humanos, com a atividade de NLG para o UiPath Studio".

A presidente-executiva da Arria, Sharon Daniels, disse: "Essa parceria mostra as estreitas sinergias desfrutadas pelas duas empresas, porque ambas servem as mesmas empresas em nível corporativo, se focando em casos de uso similares, tais como automação de relatório financeiro, aplicações de fraude, crédito e risco e diversos outros. Isso é a extensão natural da automação do fluxo de trabalho e da analítica baseada em linguagem".

Ao fazer parceria com a Arria, a UiPath se torna a primeira provedora de RPA a integrar a NLG a sua plataforma. Após um processo de seleção cuidadosa, a UiPath escolheu a tecnologia de NLG da Arria por causa de suas poderosas funcionalidades de analítica e linguística, além de facilidade de uso. Em consequência, a Arria irá agora ser incorporada à plataforma da UiPath e listada no ecossistema UiPath Go, que contém automações seguras, de fácil download, para a maior comunidade de RPA do mundo.

O uso dessas duas tecnologias juntas proporciona aos clientes corporativos a capacidade de transformar substancialmente seus modelos operacionais e ganhar uma vantagem competitiva no mercado, por acelerar significativamente suas automações. No lado da RPA, isso resulta em melhor precisão, compliance aperfeiçoada, economias de custo rápidas, grande escalabilidade, maior velocidade e produtividade; e, com a NLG, velocidade e eficiência substancialmente maior em sua analítica e elaboração de relatório.

A Geração de Linguagem Natural (NLG – Natural Language Generation) automatiza o conhecimento-trabalho. É um sistema avançado de inteligência artificial (IA) que pode pensar e escrever como uma pessoa. Com base em linguística e algoritmos computacionais avançados, o sistema absorve grandes quantidades de dados, os analisa, extrai conclusões e os converte instantaneamente em palavras escritas (ou faladas), como se fossem escritas por um ser humano especialista no assunto em questão. Os relatórios escritos, explicações e sumários que o sistema cria são feitos sob medida para leitores específicos das narrativas.

A Automação Robótica de Processos (RPA – Robotic Process Automation) automatiza as ações humanas. Ela possibilita a qualquer um configurar software de computador ou um "robô" para imitar e integrar as ações de um ser humano, interagindo dentro de sistemas digitais para executar um processo empresarial. A plataforma de RPA alimentada por IA da UiPath permite às empresas automatizar tarefas repetitivas e processos empresariais baseados em regras, resultando em aceleração operacional, redução de custos e maior satisfação dos empregados.

Juntas, essas duas tecnologias avançadas garantem rentabilidade direta, ao mesmo tempo que aumentam a velocidade e a precisão nas organizações e nos setores.

Sobre a UiPath

A UiPath é uma das empresas de software corporativo de IA de mais rápido crescimento e maior valor do mundo. Ela está liderando a era da "automação em primeiro lugar", promovendo um robô para cada pessoa, disponibilizando treinamento e colaboração gratuitos e abertos e habilitando robôs para aprender novas habilidades através da IA e de aprendizagem de máquina. Movida pelo compromisso de levar qualificações da era digital para mais de um milhão de pessoas, a plataforma corporativa de Automação Robótica de Processos (RPA) da empresa já automatizou milhões de tarefas repetitivas e monótonas para organizações empresariais e governamentais de todo o mundo, melhorando a produtividade, a experiência do consumidor e a satisfação dos empregados.

Sobre a Arria NLG

A Arria NLG é a líder global no campo de Geração de Linguagem Natural (NLG – Natural Language Generation), uma forma de inteligência artificial especializada em extração de percepções a partir de fontes complexas de dados e comunicação dessa informação em linguagem natural (isto é, como se fosse escrita ou falada por um ser humano). A empresa é proprietária, desenvolve e licencia sua tecnologia por meio da plataforma Studio da Arria NLG.

O Studio da Arria NLG capacita escritores e especialistas em determinadas matérias para criar um número efetivamente ilimitado de narrativas sofisticadas com base em conjuntos de dados estruturados. A interface simples, baseada na Internet, da Arria contém um conjunto de funções de fácil compreensão, que correspondem à série de decisões analíticas, linguísticas e estilísticas que um escritor humano toma ao escrever uma narrativa pensada.

Se desejar saber mais sobre a Arria NLG, entre em contato com Lyndsee Manna, vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Negócios, pelo telefone +1 973 534 9478 ou pelo e-mail lyndsee.manna@arria.com.

Links:

www.uipath.com

www.arria.com/partners

lyndsee.manna@arria.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/329543/Arria_NLG_Logo.jpg

FONTE Arria NLG

Related Links

http://www.arria.com



SOURCE Arria NLG