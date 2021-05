Arria NLG kooperiert mit dem Marktführer für Sportanalysen, Boost Sport AI, um Medien, Sportwetten und E-Commerce mit KI und datengesteuerten natürlich-sprachlichen Inhalten zu unterstützen und zu beflügeln

„Wenn es um Fan-Engagement im Sport geht, gibt es einen Trend weg von der Authentizität, der den Fan nur als Verbraucher sieht", sagt Mustafa Abdul-Hamid, CEO von Boost. „Aber die Leute wollen die rohen Emotionen des Sports spüren. Ob jemand ein Spiel anschaut, Turnschuhe kauft oder nach College-Basketball-Linien sucht, während er eine Wette platziert, wir wollen ihm das Erlebnis bieten, seinen Lieblingstrainer oder -athleten direkt neben sich zu haben. So differenzieren wir uns auf dem Markt der Personalisierung."

Die KI extrahiert und schreibt Sporteinblicke und datengesteuerte Geschichten, die für den Endbenutzer relevant und personalisiert sind. Marketing-Teams können die Stimme und den Sprachgebrauch der KI kontinuierlich bearbeiten und kontrollieren, um die Markenausrichtung über verschiedene Kanäle hinweg während der Produktion sicherzustellen. Sehen Sie hier ein kurzes Demo-Video.

„Durch den beispiellosen digitalen Zugang sind die Fans immer versierter - und anspruchsvoller - geworden, wenn es um ihr Sporterlebnis geht", sagt Tim Mitchell, VP-GTM für die neue Partnerschaft und ehemaliger NIKE-Manager. „Diese neue Plattform wird es Marken im gesamten Sport-Ökosystem ermöglichen, ihre Go-to-Market-Performance durch die Personalisierung einer Eins-zu-eins-Beziehung mit der einzigartigen Stimme jedes Fans zu beschleunigen."

Marketingteams von Unternehmen können die Sportart, die Endbenutzerfunktionen für die Personalisierung und die Art der Erzählungen für NCAA March Madness, Premier League-Wetten oder andere Einblicke, die ihre Kunden wünschen, auswählen."

Durch die Allianz mit Boost stärkt Arria NLG seine Position im Sportmedien- und Wett-Ökosystem weiter und baut seine Präsenz im E-Commerce weiter aus. Arrias wohlverdienter Ruf als weltweiter NLG-Führer spiegelt seinen unermüdlichen Fokus auf die sofortige Umwandlung von multiplen Datenströmen in visuelle Darstellungen und fachmännisch geschriebene narrative Analysen wider, einschließlich Out-of-the-Box-Lösungen.

Jorge Costa, Director of Analytics bei Boost, leitete zuvor die Forschungs- und Entwicklungsgruppe bei den Detroit Pistons und arbeitete auch für das Datenteam der NBA. Er erklärt es so: „Wir legen Wert darauf, komplexe Daten zu erklären. Für Trainer verbinden wir Videos mit Erkenntnissen, und für Fans nutzen wir Sprache, um ihnen zu helfen, das Spiel, das sie lieben, auf neue Weise zu sehen. Was wir am besten können, ist die Brücke zwischen promovierten Statistikern, erfahrenen Scouts und begeisterten Fans zu schlagen."

„Sport ist heute die universelle Sprache auf der ganzen Welt und fordert, inspiriert und vereint uns wie nichts anderes", sagte Sharon Daniels, CEO von Arria. „Indem wir mit dieser neuen Plattform für Content-Ersteller die menschliche Sprache in den digitalen Sport bringen, wird dieses Erlebnis noch dynamischer."

Informationen zu Arria NLG

Arria NLG (www.arria.com) ist weltweit führend auf dem Gebiet der Natural Language Generation (NLG), einer Form der künstlichen Intelligenz, die sich darauf spezialisiert hat, Erkenntnisse aus komplexen Datenquellen zu extrahieren und diese Informationen in natürlicher Sprache zu kommunizieren (d.h. so, als ob sie von einem Menschen geschrieben oder gesprochen würden). Die Arria NLG-Plattform wird in zahlreichen Branchen und Anwendungsfällen eingesetzt.

Informationen zu Boost Sport AI

Boost Sport AI (https://boostsport.ai/) ist eine proprietäre Technologieplattform für den Sport, die Einblicke und Daten-Storytelling ermöglicht. Boost nutzt Computer Vision, Datenanalyse und natürliche Sprachgenerierung, um personalisierte, skalierbare Sportanwendungen zu erstellen. Die Plattform wird sowohl von Trainern und Scouts als auch von Medien und Sportwetten genutzt.

Medienkontakt für Arria: Lyndsee Manna ([email protected])

Medienkontakt für Boost: Mustafa Abdul-Hamid ([email protected])

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518127/Arria_NLG_Boost.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518126/Arria_NLG_Logo.jpg

Related Links

http://www.arria.com



SOURCE Arria NLG