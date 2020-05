- Arria NLG y BNY Mellon colaboran para transformar los datos en analítica por medio de la tecnología de lenguaje natural

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG, destacado proveedor de tecnología para la generación de lenguaje natural (NLG), ha anunciado hoy una colaboración junto a The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") con el fin de ayudar a los gestores de activos y propietarios de activos a transformar los datos en analítica accionable. Los clientes de BNY Mellon Data y Analytics Solutions ya podrán disponer de acceso a una visión superior de sus datos a través del poder de la generación del lenguaje natural.