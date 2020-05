Arria NLG y BNY Mellon colaboran para transformar los datos en información analítica mediante la tecnología de lenguaje natural

NUEVA YORK, 5 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG, proveedor líder en el sector de la tecnología para la generación de lenguaje natural (Natural Language Generation, NLG), anunció hoy su colaboración con The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") con el propósito de asistir a los gestores de activos y a los propietarios de activos que buscan transformar los datos en analítica accionable. Los clientes de BNY Mellon Data and Analytics Solutions ya pueden acceder a mejores conocimientos derivados de sus datos gracias a la potencia de la generación de lenguaje natural.