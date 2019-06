Arria se torna primeira plataforma NLG a trazer real alfabetização de dados a painéis de inteligência empresarial (BI)

Clientes confirmam melhoria drástica em velocidade e eficiência de relatórios usando Natural Language Generation

MORRISTOWN, Nova Jersey, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Arria NLG tem o prazer de anunciar o lançamento de suas mais recentes integrações para inteligência empresarial (BI, na sigla em inglês) reunindo analítica e linguística avançada diretamente dentro das ferramentas de BI. Essa combinação proporciona maior profundidade de geração de insight por narrativa, facilidade de uso e segurança de dados. Pela primeira vez, as ferramentas de BI, incluindo a Microsoft Power BI, Tableau, MicroStrategy e Qlik, terão a capacidade de entregar real alfabetização de dados.

De acordo com Brian O'Connor, diretor chefe de serviços de negócios globais de analítica avançada da AstraZeneca, "as capacidades analíticas e linguísticas de BI da Arria NLG Studio nos proporcionam a tecnologia para aprimorar drasticamente a velocidade e eficiência de nossos relatórios. Um benefício essencial para nós é que podemos usar essa poderosa plataforma para criar nossas próprias aplicações NLG dentro de nosso departamento".

Adam Heitzman, sócio-gerente da HigherVisibility declarou que "Temos utilizado o NLG Studio da Arria para desenvolver narrativas com base em quantidades massivas de dados para poder articular clara e instantaneamente o valor de marketing que estamos trazendo aos nossos clientes. Sua plataforma reduziu drasticamente a quantidade de tempo e esforço para descobrir insights, permitindo-nos concentrar em gerar mais valor para nossos clientes".

As últimas integrações de BI da Arria permitem a agregação e narração de todos os dados subjacentes dentro dos painéis, indo além dos recursos visuais bidimensionais. Com a capacidade de narrar dados subjacentes, os espectadores agora têm capacidades de detalhamento ilimitadas com um número ilimitado de dimensões a partir de qualquer número de feeds de dados externos. Pela primeira vez, os painéis podem contar uma história completamente contextualizada, em linguagem natural, indo muito além de somente visualizações, garantindo que fatos críticos e insights que não apareceriam sejam agora mostrados. Os usuários podem criar facilmente histórias impulsionadas por dados consistentes e sob demanda para que a alfabetização de dados aprimorada acelere a tomada de decisões mais bem informadas por toda a organização.

Com as três opções de implementação, a Arria permite aos usuários integrar facilmente a NLG em sua infraestrutura favorita atual; nuvem, nuvem dedicada ou nas instalações. Isso mantém os dados em seu lugar certo, acomoda as permissões de usuário e trata dos requisitos de segurança de dados.

Os usuários BI que preferem trazer a NLG internamente, agora podem gerar suas próprias narrativas. A Arria oferece insights instantâneos inovadores que os usuários podem facilmente personalizar, conforme a necessidade, em minutos. Além disso, o Arria NLG Studio dá aos usuários total controle para criar e desenvolver suas próprias narrativas de insight integradas e exibidas diretamente dentro de sua ferramenta de BI favorita — tudo isso sem desenvolvedor ou custosos serviços profissionais. Com preços flexíveis que espelham ferramentas de BI, os usuários podem extrair valor instantaneamente das integrações NLG.

Esses avanços principais abriram as portas para que empresas de todo o mundo abraçassem a NLG e a incorporassem a preço acessível em suas ferramentas de BI.

A Arria NLG é a líder global no campo de Geração de Linguagem Natural (NLG, na sigla em inglês), uma forma de inteligência artificial especializada na extração de insights a partir de fontes complexas de dados, comunicando essa informação em linguagem natural (p.ex., como se escrita ou falada por um ser humano). A empresa detém, desenvolve e licencia sua tecnologia por meio de sua plataforma Arria NLG Studio Platform.

A Arria NLG Studio capacita escritores e especialistas em matérias a criar um número efetivamente ilimitado de narrativas sofisticadas com base em conjuntos estruturados de dados. A interface simples e baseada na Internet da Arria contém um conjunto de funções de fácil compreensão que corresponde à gama decisões analíticas, linguísticas e estilísticas que um escritor humano toma ao escrever uma narrativa ponderada.

Se desejar saber mais sobre a Arria NLG, entre em contato com Lyndsee Manna, vice-presidente de desenvolvimento de negócios, +1 973 534 9478 ou via e-mail lyndsee.manna@arria.com

https://www.arria.com/

lyndsee.manna@arria.com

https://www.arria.com/studio-for-bi/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/329543/Arria_NLG_Logo.jpg

