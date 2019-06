Arrivée d'un Nouveau PDG au Directoire d'ECOLOG

En tant que cadre reconnu et maintes fois primé dans les secteurs industriels de l'énergie et des hydrocarbures depuis près de deux décennies, M. Vezvaei apporte à ce poste sa vaste expérience du commandement ainsi qu'un savoir-faire commercial approfondi. Avant d'être nommé à ces nouvelles responsabilités, il occupait les fonctions de président et directeur général de Bilfinger pour le Moyen-Orient. Il a été auparavant président de Linde AG Engineering dans la région MENA, après avoir passé un peu plus d'une décennie chez Siemens, où il a occupé divers postes de direction régionaux et mondiaux. Son profil et sa grande expérience commerciale dans le domaine de la technologie, des projets et services cadrent parfaitement avec la vision et la stratégie d'ECOLOG visant à améliorer sa présence mondiale, élargir son portefeuille et favoriser l'excellence opérationnelle.

« M. Vezvaei vient compléter le directoire performant d'ECOLOG. Ce travail d'équipe va permettre à ECOLOG d'aller de l'avant et de renforcer sa position déjà solide en tant que pionnier de l'industrie », a ajouté Nazif Destani, fondateur d'ECOLOG.

ECOLOG, qui opère à l'heure actuelle dans plus de 35 pays, fournit des solutions clé en main ou personnalisées aux secteurs gouvernementaux et de la défense, ainsi qu'à des organisations humanitaires et à des clients commerciaux dans les secteurs pétroliers et gaziers, de même que dans ceux des mines, de l'énergie et des infrastructures.

