Arsenal e LABS Group anunciam nova parceria

SINGAPURA, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Arsenal e o LABS Group anunciam hoje uma nova parceria que oficializa o LABS Group como nosso parceiro de associação de hotéis e resorts na Ásia e na Europa.

O LABS Group se concentrará no setor hoteleiro, permitindo que hotéis e resorts criem e personalizem programas de timeshare através de seu novo mercado digital Staynex, que será lançado no início do próximo ano.

Quartos de uma rede de resorts e hotéis em todo o mundo estarão disponíveis a preços com desconto por um período determinado ao longo de vários anos, através do novo sistema. Os clientes poderão comprar um passe de residência para os hotéis parceiros como NFT (Non-Fungible Token), garantindo acesso à acomodação pelo período de tempo especificado a uma tarifa reduzida.

Bernard Lau, diretor executivo da LABS Group, disse:

"A parceria com o Arsenal não é apenas uma honra, mas também um sonho realizado por estarmos associados a um clube de futebol tão bem-sucedido e histórico. Isso irá acelerar nossa visão de combinar a indústria hoteleira com marcas globais de maneira inédita".

Juliet Slot, diretora comercial do Arsenal, disse:

"Estamos muito satisfeitos por receber o LABS Group na família Arsenal enquanto se preparam para lançar esse novo produto no novo ano. Nosso alcance mundial será uma parte importante do crescimento desse novo negócio".

Ressalva: os NFTs do LABS Hotel ("Passes de Residência") são uma forma de ativo criptográfico. Observe que (a) o valor dos ativos criptográficos é variável e pode cair ou subir; (b) os ativos criptográficos não são regulamentados no Reino Unido e; (c) o imposto sobre ganhos de capital pode ser pago em qualquer lucro obtido na venda de ativos criptográficos.

Sobre o LABS Group

O LABS Group torna o setor imobiliário acessível a todos, utilizando a Web3 para realizar transações para ativos digitais, unindo o setor com tecnologia blockchain e fazendo parcerias com diferentes resorts e propriedades em todo o mundo.

Para saber mais sobre o LABS Group e a Staynex, acesse labsgroup.io.

