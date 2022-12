Arsenal et LABS Group annoncent un nouveau partenariat

SINGAPOUR, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Arsenal et LABS Group annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat. LABS Group devient donc notre partenaire officiel membre pour les hôtels et resorts en Asie et en Europe.

LABS Group se concentrera sur le secteur de l'hôtellerie, en permettant aux hôtels et aux resorts de créer et de personnaliser des programmes en multipropriété par le biais de leur nouvelle marketplace numérique, Staynex, qui sera lancée au début de l'année prochaine.

B0A3383

Les chambres d'un réseau de resorts et d'hôtels du monde entier seront disponibles à des prix réduits pendant une période déterminée, sur plusieurs années, grâce au nouveau système. Les clients pourront acheter un passe pour les hôtels partenaires, sous la forme d'un NFT (jeton non fongible), qui leur donnera accès à la chambre pour la période spécifiée à un tarif réduit.

Bernard Lau, PDG de LABS Group, a déclaré :

« Le partenariat avec Arsenal n'est pas seulement un honneur, c'est aussi un rêve devenu réalité d'être associé à un club de football aussi performant et prestigieux. Nous pourrons ainsi accélérer notre vision de combiner le secteur de l'hôtellerie avec des marques mondiales, d'une manière innovante. »

Juliet Slot, directrice commerciale d'Arsenal, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir LABS Group dans la famille d'Arsenal alors qu'ils se préparent à lancer ce nouveau produit l'année prochaine. Notre portée dans le monde entier va jouer un rôle important dans la croissance de cette nouvelle activité. »

Clause de non-responsabilité : Les NFT LABS Hotel Membership (« cartes de séjour ») sont une forme de crypto-actifs. Veuillez noter que (a) la valeur des crypto-actifs est variable et peut aussi bien baisser qu'augmenter ; (b) les crypto-actifs ne sont pas réglementés au Royaume-Uni ; et (c) un impôt sur les plus-values peut être demandé sur les bénéfices réalisés sur la vente de crypto-actifs

À propos de LABS Group

LABS Group rend l'immobilier accessible à tous en utilisant Web3 pour effectuer des transactions pour les actifs numériques. Il rassemble l'industrie et la technologie blockchain, et établit des partenariats avec différents resorts & propriétés à travers le monde.

Pour en savoir plus sur LABS Group et Staynex, veuillez consulter le site labsgroup.io

Clause de non-responsabilité : Les NFT LABS Hotel Membership (« cartes de séjour ») sont une forme de crypto-actifs. Veuillez noter que (a) la valeur des crypto-actifs est variable et peut aussi bien baisser qu'augmenter ; (b) les crypto-actifs ne sont pas réglementés au Royaume-Uni ; et (c) un impôt sur les plus-values peut être demandé sur les bénéfices réalisés sur la vente de crypto-actifs

Contact pour les médias

Équipe Marketing LABS Group

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1961057/LABS_Group_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961425/B0A3383.jpg

SOURCE LABS Group