Arsenal y WorldRemit lanzan la segunda edición de Future Stars

DENVER, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Arsenal y el servicio de transferencia de dinero en línea, WorldRemit, están ofreciendo a un entrenador de fútbol masculino y otro femenino de América o África la oportunidad de asistir a un programa de entrenamiento exclusivo con los preparadores físicos del Arsenal Football Development en Londres.

El programa "Future Stars", ahora en su segunda edición, fue desarrollado por WorldRemit y Arsenal para celebrar el impacto positivo que los entrenadores de fútbol juvenil tienen en sus comunidades, ayudando a los niños que entrenan a desarrollar habilidades para la vida dentro y fuera del campo.

Las inscripciones a Future Stars son gratuitas y están abiertas para entrenadores de equipos juveniles (menores de 16 años) de toda América y África. WorldRemit patrocinará a dos candidatos exitosos, un hombre y una mujer, para que viajen a Londres para un programa de prácticas personalizado con entrenadores del Arsenal Football Development. A través del programa, 20 entrenadores preseleccionados serán recompensados con camisetas del Arsenal para sus equipos juveniles.

¡Inscríbete ahora!

Las inscripciones ya están abiertas en futurestars.worldremit.com o en la página de Facebook hasta el 4 de septiembre. Para inscribirse, los entrenadores deben completar un breve formulario de solicitud explicando por qué merecen esta oportunidad de entrenamiento y cómo la usarían para construir un legado duradero de cambio positivo a través del fútbol.

¿Cómo funciona?

1. 20 entrenadores serán preseleccionados de las inscripciones en línea, para recibir camisetas juveniles del Arsenal para sus equipos. Los candidatos serán evaluados según los siguientes criterios por un panel de jueces que incluye a Catherine Wines, cofundadora de WorldRemit; Simon McManus, entrenador en jefe del Arsenal Football Development; y Marc Thorogood, gerente comercial del Arsenal Football Development.

Criterios de selección:

El compromiso del entrenador para mejorar la vida de los miembros de su comunidad

El impacto que el entrenador ha tenido en los jóvenes dentro de su comunidad

La solidez de la propuesta del entrenador de transmitir el entrenamiento recibido al regresar a casa



2. De la lista de los 20 candidatos preseleccionados, el jurado elegirá a seis entrenadores como finalistas: tres hombres y tres mujeres.



3. Las historias de los seis finalistas serán compartidas en futurestars.worldremit.com y los ganadores serán elegidos gracias a una votación pública en el sitio web.

Dan Canning, director general de WorldRemit para Norteamérica, dijo: "Nuestros clientes trabajan duro todos los días para enviar dinero a sus hogares y así apoyar a sus comunidades. Inspirados en ellos, desarrollamos con el Arsenal el programa Future Stars para rendir homenaje a los entrenadores del deporte juvenil comunitario que utilizan su pasión por el fútbol para construir un futuro mejor para los demás.

La calidad de las candidaturas del año pasado superó nuestras expectativas. Nos entusiasma aprovechar este éxito y celebrar las increíbles contribuciones de los entrenadores masculinos y femeninos de América y África".

Simon McManus, entrenador en jefe del Arsenal Football Development dijo: "La comunidad está en el corazón de todo lo que hacemos y estamos implicados activamente en fomentar una mayor participación en el deporte, tanto en Londres como alrededor del mundo.

El programa Future Stars trata de dar reconocimiento a los entrenadores juveniles de África y América que unen a las comunidades y están cambiando vidas a través del fútbol. Esperamos celebrarlos y dar la bienvenida a los dos entrenadores ganadores para practicar con nosotros en Emirates"

El ganador del Future Stars del año pasado fue Hamisi Mohamed de la Young Talents Soccer Academy. Hamisi fundó Young Talents, una academia mixta en las afueras de Nairobi, Kenia, para reunir a los miembros jóvenes de su comunidad y ayudarlos a evitar caer en el tribalismo, el abuso de drogas y el crimen.

Hamisi dijo: "Entrenar con el Arsenal Football Development fue la oportunidad de mi vida. Para mi trabajo como entrenador, fue increíble escuchar sobre la filosofía de entrenamiento del Arsenal y cómo puede unir a equipos de todos los niveles. El intercambio de ideas y prácticas beneficia a ambas partes y conduce a un nivel más alto de fútbol comunitario. ¡Buena suerte a las 'Future Stars' de este año!".

El sitio web de Future Stars estará abierto para inscripciones desde el miércoles 14 de agosto y las candidaturas serán aceptadas hasta las 11:59 PM BST el miércoles 4 de septiembre de 2019.

Acerca de WorldRemit

WorldRemit está cambiando la de enviar dinero. Es fácil - simplemente abra la aplicación o visite la página web - sin agentes ni filas.

Envíe dinero 24/7 desde 50 hacia 150 países.

Más formas de recibir dinero (dinero móvil, transferencia bancaria, recepción del dinero en efectivo y recarga de saldo móvil).

Nuestro galardonado equipo de servicio al cliente está disponible para ayudar 24/7.

Más de 125.000 reseñas de 5 estrellas para nuestra aplicación.

Con el respaldo de Accel, TCV y Leapfrog, primeros inversores en Facebook, Netflix y Slack.

La sede principal de WorldRemit se encuentra en Londres, Reino Unido, con oficinas regionales en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Sudáfrica, Singapur, Filipinas, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Acerca del Arsenal Football Club

Arsenal es uno de los clubes líderes en el fútbol mundial con una sólida herencia de éxito, pensamiento progresista y estabilidad financiera.

El club fue fundado en 1886 en Woolwich, sur de Londres, antes de mudarse a Highbury en el norte de Londres en 1913. Se mudaron al Emirates Stadium en 2006.

El Arsenal tiene una impresionante lista de honores: campeones de la English League 13 veces, récord como ganadores de la FA Cup 13 veces, ganadores de la League Cup dos veces y de la European Cup Winners' Cup (1994), y una vez de la European Fairs Cup (1970). Además, Arsenal Women es el club inglés más exitoso en el fútbol femenino. Celebraron su trigésima temporada el año pasado.

The Arsenal Foundation utiliza el poder del fútbol y el nombre del Arsenal para inspirar y apoyar a los jóvenes en el norte de Londres y en todo el mundo. The Arsenal Foundation recauda fondos cada año y trabaja con varios socios clave, incluidos Save The Children, Islington Giving, Willow y Gunners' Fund. En el ámbito local, Arsenal in the Community ha impartido programas para impulsar resultados sociales positivos durante más de 30 años.

