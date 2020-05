Art&Co. annonce le lancement de la plus grande vente aux enchères en ligne au monde ; des tableaux d'art contre la COVID-19

Faites vos offres !

LONDRES, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- Art&Co. (« Art&Co. »), une initiative rassemblant les milieux de l'art, de la finance et des associations d'aide, lance la plus grande vente aux enchères en ligne au monde, pour apporter du réconfort aux victimes de la COVID-19. Elle est soutenue par PremFina (« PremFina » ou la « société »), la première société britannique de financement de primes d'assurance alternatives financées par du capital-risque. Fineqia International Inc. (la « société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) est l'un des partenaires fondateurs d'Art&Co.

Art&Co. se penche sur une statistique brutale selon laquelle seules 3 % des catastrophes naturelles sont couvertes par les assurances. Les fonds récoltés grâce à la vente aux enchères en ligne de plus de 200 pièces, permettront de soutenir les organisations caritatives et les ONG de première ligne fournissant des soins de santé, de la nourriture, des médicaments et des conseils aux personnes touchées par la contagion.

Tous les dons seront distribués à parts égales à ICU steps , The Care Workers Charity , Khalsa Aid International , Painting Our World In Silver , Solace Women's Aid et Za Teb . Les organisations caritatives britanniques devraient enregistrer quatre milliards de livres sterling de pertes entre avril et juin, en raison du confinement.

« On ne soigne pas quand on est isolé mais quand on est ensemble », a déclaré Bundeep Singh Rangar, le PDG de PremFina et fondateur d'Art&Co. « Art&Co. permet aux sociétés de financement et d'assurance de soutenir les organisations qui aident les personnes souffrant des effets directs du coronavirus, que ce soient les difficultés psychologiques ou la violence conjugale qui en découlent. »

La vente aux enchères encourage les particuliers et les entreprises à participer et à enchérir sur des œuvres d'art uniques illustrant des thèmes liés à ces temps difficiles, comme la santé, la nature et la spiritualité. Les fonds collectés iront principalement à des organisations de première ligne, le reste étant destiné à plus de 30 artistes indépendants qui alimentent la vente par leurs œuvres, ne pouvant exposer et donc vendre leurs œuvres d'art. Les œuvres d'art achetées seront une preuve concrète des efforts déployés pour soutenir les personnes qui connaîtrons des difficultés dans les années à venir et peuvent entrer dans le cadre des objectifs en termes de responsabilité sociale d'entreprise.

« Cela me brise le cœur de penser que le confinement pour certaines femmes, c'est le choix entre la violence conjugale ou le virus, au quotidien », a déclaré Fiona Dwyer, la PDG de Solace Women's Aid. « Art&Co. contribue à ce qu'aucune femme ne soit forcée de faire un tel choix. »

La vente aux enchères correspond au mandat d'Art&Co., qui est d'aider les personnes touchées par des catastrophes humanitaires, des crises sanitaires et de sécurité publiques, en se concentrant sur des situations où l'on est peu ou pas assuré.

