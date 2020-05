Art&Co. kondigt de lancering aan van 's werelds grootste online kunstveiling voor COVID-19

Grab the Monet and Let's Gogh

LONDEN, 28 mei 2020 /PRNewswire/ -- Art&Co. ("Art&Co."), een initiatief dat de werelden van kunst, financiën en ondersteunende groepen verbindt, lanceert 's werelds grootste online kunstveiling om de slachtoffers van COVID-19 te helpen. Het initiatief wordt ondersteund door PremFina ("PremFina" of het "bedrijf"), de eerste alternatieve financieringsmaatschappij voor verzekeringspremies in het VK dat door risicokapitaal ondersteund wordt. Fineqia International Inc. (de "Onderneming" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is een van de oprichtende partners van Art&Co.

Art&Co. richt zich op grimmige statistieken die aantonen dat slechts 3% van de natuurrampen gedekt worden door verzekeringen. Het geld dat tijdens de online veiling wordt ingezameld zal ten goede komen aan goede doelen en NGO's die in de frontlinie werkzaam zijn, en die gezondheidszorg, voedsel, medicijnen en begeleiding verstrekken aan degenen die door de besmetting getroffen zijn. De veilig bestaat uit meer dan 200 kunstwerken.

Alle donaties zullen eerlijk verdeeld worden onder ICUsteps , The Care Workers Charity , Khalsa Aid International , Painting Our World In Silver , Solace Women's Aid en Za Teb . Naar verwachting zullen de goede doelen in het Verenigd Koninkrijk £4 miljard aan inkomsten verliezen gedurende de maanden april tot juni, als gevolg van de lockdown.

"Genezing vindt niet geïsoleerd plaats maar binnen een gemeenschap," zei Bundeep Singh Rangar, PremFina's CEO en oprichter van Art&Co. "Art&Co. stelt financiële en verzekeringsmaatschappijen in staat om organisaties te ondersteunen die hulp bieden aan hen die lijden onder de onmiddellijke effecten van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende problemen op het gebied van geestelijke gezondheid of huiselijk geweld."

De veiling moedigt zowel particulieren als bedrijven aan om deel te nemen en een bod te doen op unieke kunst met thema's die verband houden met deze moeilijke tijden, zoals gezondheid, natuur en spiritualiteit. De ingezamelde geldmiddelen zullen voornamelijk ten bate komen aan eerstelijns-organisaties, waarbij de rest verdeeld zal worden onder meer dan 30 freelance artiesten die door middel van hun werk hebben bijgedragen, en die als gevolg van de lockdown geen andere manier hebben om hun kunst te verkopen. Het aangekochte kunstwerk zal een tastbare weergave zijn van hun inspanningen ter ondersteuning van de uitdagingen in de komende jaren en kan gebruikt worden om tegemoet te komen aan de doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

"Het is hartverscheurend om te zien hoe de lockdown-maatregelen ertoe heeft geleid dat sommige vrouwen dagelijks de keuze moeten maken tussen huiselijk geweld en het virus," aldus Fiona Dwyer, CEO van Solace Women's Aid. "Art&Co. helpt ervoor te zorgen dat geen enkele vrouw gedwongen wordt om een dergelijke keuze te maken."

De veiling ondersteunt Art&Co.'s mandaat om de slachtoffers van humanitaire rampen en crises op het gebied van de volksgezondheid en veiligheid te ondersteunen, en zich te richten op evenementen waarvoor een verzekering bijna niet of helemaal niet beschikbaar is.

OVER FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia International Inc. is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), de VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). Fineqia International zet de hoofdlijnen van corporate governance, cultuur, processen en relaties van de onderneming uiteen, krachtens welke de onderneming en haar dochterondernemingen worden beheerd, geleid en bestuurd. Het houdt toezicht op en zorgt voor het algehele succes, de planning en groei van de onderneming en al haar dochterondernemingen en investeringen, inclusief degenen die blockchain-technologieën propageren. Ga voor meer informatie naar: https://investors.fineqia.com/news.

