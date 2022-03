ART DUBAI ABRE A MAIOR EDIÇÃO ATÉ HOJE

A Art Dubai 2022 conta com mais de 100 galerias contemporâneas e modernas de mais de 40 países em quatro seções principais: Contemporânea, Moderna, Bawwaba e Art Dubai Digital. O programa inclui uma série de novas comissões ambiciosas realizadas por artistas de renome internacional, exposições em grupo inovadoras e programações educativas e palestras de classe mundial.

A 15a edição da Art Dubai será a mais ambiciosa e extensa da feira até hoje e reforçará ainda mais o advento de Dubai como um centro internacional de arte e cultura, que faz grandes contribuições para debates globais sobre arte contemporânea.

A Art Dubai 2022 conta com mais de 30 participantes que vêm pela primeira vez, e mais de 50% do programa da galeria vem do hemisfério sul, reafirmando a posição da feira como o principal marketplace e ponto de encontro de arte e artistas dessa região. Uma novidade de 2022 é a estreia da Art Dubai Digital, que oferece uma apresentação abrangente de 360 graus desse cenário que está se desenvolvendo rapidamente, examinando o contexto de onde vieram os NFTs, as criptomoedas, a arte em vídeo e a realidade virtual (RV) desde o surgimento da arte digital nos anos 80.

A Art Dubai é realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai. A Art Dubai é realizada em parceria com a A.R.M. Holding. O principal parceiro da feira é o grupo suíço de gestão de patrimônio Julius Baer. A Dubai Culture & Arts Authority (Dubai Culture) é a parceira estratégica da feira. A Bybit é a principal parceira da Art Dubai Digital.

Veja a lista de galerias participantes da Art Dubai 2022 aqui.

Pablo del Val, diretor artístico da Art Dubai, comentou:

"Há 15 anos, a Art Dubai é um lugar para descobrir e celebrar novas tendências, criando e possibilitando debates e demonstrando a força da produção criativa em todo o hemisfério sul. O fato de o programa vir do hemisfério sul destaca o aumento do interesse e do apetite por colecionar arte não ocidental, o fortalecimento da cena da galeria além dos centros tradicionais do mundo da arte e o papel que a Art Dubai desempenha como uma feira de arte verdadeiramente global."

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1760955/Art_Dubai.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760932/Art_Dubai_Athr_Gallery.jpg

Contato:

[email protected]

FONTE Art Dubai

SOURCE Art Dubai