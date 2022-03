ART DUBAI OUVRE SA PLUS GRANDE ÉDITION À CE JOUR

Art Dubai 2022 présente plus de 100 galeries contemporaines et modernes provenant de plus de 40 pays, réparties selon quatre catégories principales : Contemporain, moderne, Bawwaba et Art Dubai Digital. Le programme comprend une série de nouvelles commandes ambitieuses passées par des artistes de renommée internationale, des expositions collectives révolutionnaires et des programmes d'éducation et de conférences de classe mondiale.

La 15e édition d'Art Dubai sera la plus ambitieuse et la plus grande à ce jour. Elle renforcera l'émergence de Dubaï en tant que centre international pour l'art et la culture et en tant que contributeur majeur aux conversations mondiales sur l'art contemporain.

Art Dubai 2022 compte plus de 30 nouveaux participants, et plus de 50 % du programme de galeries provient du Sud, réaffirmant ainsi la position du salon en tant que principal marché et point de rencontre pour l'art et les artistes de cette région. La nouveauté pour 2022 est le lancement d'Art Dubai Digital, qui offre une présentation complète et à 360 degrés à ce paysage en plein essor, en examinant le contexte dans lequel les NFT, les cryptomonnaies, l'art vidéo et la réalité virtuelle (VR) se sont développés depuis l'essor de l'art numérique dans les années 1980.

Art Dubai est placé sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï. Art Dubai est organisé en partenariat avec A.R.M. Holding. Le partenaire principal du salon est le groupe suisse de gestion de patrimoine Julius Baer. La Dubai Culture & Arts Authority (Dubai Culture) est le partenaire stratégique de l'événement. Bybit est le partenaire principal d'Art Dubai Digital.

Consultez la liste des galeries participant à Art Dubai 2022 ici .

Le directeur artistique d'Art Dubai, Pablo del Val, a commenté l'événement :

« Depuis 15 ans, Art Dubai est un lieu où l'on découvre et célèbre les nouvelles tendances, en créant et en facilitant les échanges, et en démontrant la force de la production créative du Sud. Le fait qu'une si grande partie du programme provienne du Sud met en évidence l'intérêt et l'appétit croissants pour la collection d'art non occidental, le renforcement des galeries au-delà des centres traditionnels du monde de l'art, et le rôle que joue Art Dubai en tant que salon d'art véritablement mondial. »

