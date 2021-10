Art Out of Isolation: Martin Miller's Gin commande une œuvre d'art expérientielle, qui sera l'un des points forts de l'Affordable Art Fair, à Battersea

Représentant la première d'une série d'initiatives mondiales visant à soutenir les arts et les jeunes artistes, Martin Miller's Gin a commandé aux artistes Violeta Maya et Persiis Hajiyanni , pendant le confinement, une installation artistique qui nous invite à réfléchir à l'isolement pandémique - qu'il soit positif ou négatif - en abordant les questions de l'isolement, du changement, de la tranquillité et de la créativité. L'œuvre d'art qui en résulte encourage les visiteurs à ralentir, à réfléchir et à apprécier le calme en eux, comme ils l'ont fait pendant une année de confinements.

Dans ce contexte, l'installation explore les thèmes de la pureté et de la transformation, qui sont au cœur de l'histoire et de la qualité de Martin Miller's Gin. Ce dernier mélange son gin distillé en Angleterre avec l'eau de source islandaise la plus pure, chaque élément se transformant l'un l'autre pour produire son goût onctueux mondialement connu. L'eau transformante joue un rôle central dans l'installation, tout comme la glace, la lumière et l'eau.

D'autres expériences de Martin Miller's Gin auront également lieu à l'Affordable Art Fair, notamment des masterclasses avec l'ambassadeur de la marque, Rory O'Sullivan, qui offriront une introduction à l'histoire de Martin Miller's Gin et une dégustation guidée de toute la gamme, animée par le magicien Jake Banfield.

Martin Miller's Gin occupera également deux espaces de bar exceptionnels et proposera un service signature spécialement conçu pour le salon, le Bubble Bramble, inspiré de l'œuvre de l'artiste Katharina Jung, I'll only fly away.

Robert Eastham, directeur mondial des ventes et du marketing, commente : « Nous sommes fiers de proposer ces expériences qui seront dévoilées à l'Affordable Art Fair et nous pensons que les visiteurs seront inspirés - voire transformés - par ces expériences. Le salon et l'« expérience de la visite » constituent le tremplin idéal pour notre futur travail avec l'écosystème du monde de l'art. Surveillez cet espace pour d'autres initiatives à venir. »

