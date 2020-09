ARTCELS y la HOFA Gallery presentan la muestra exclusiva de Banksy 'Catch Me If You Can'

En un guiño a la campaña de duración de carrera de Banksy para democratizar el arte, 'Catch Me If You Can' se mostrará de forma virtual, permitiendo que todo el mundo y en cualquier parte pueda acceder al show de forma gratuita. El fundador de ARTCELS y cofundador de HOFA, Elio D'Anna, explicó: "Cuando decidimos crear ARTCELS, queríamos conseguir que el arte contemporáneo de blue-chip fuera más accesible para una audiencia más amplia de personas jóvenes y conocedoras dispuestas a experimentar el arte a través de los límites. Banksy epitomiza este ideal, y su Carrera se ha integrado entorno a la visión de la liberalización del arte para las personas. Es por ello que es un honor hospedar esta muestra, y esperamos que la gente de todo el mundo sintonice para experimentar la experiencia de Banksy como nunca lo habría hecho."

La reputación de Banksy está en su cota más alta de todos los tiempos, a la vez que sigue creando trabajo que despliega ironía y sátira de forma maestra en la crítica hacia la sociedad y la política. No es un desconocido en lo que respecta a la controversia, por lo que el artista anónimo ha hablado de forma consistente sobre la verdad a las personas y otorgado poder por medio de sus obras de arte sencillas pero conmovedoras, entrando sin miedo en los temas más candentes, como la actual crisis de los inmigrantes. Su base de seguidores cada vez mayor y credibilidad callejera a prueba de balas han visto el valor de su trabajo aumentar de forma rápida en los últimos años, y 'Catch Me If You Can' va a mostrar algunas de las obras más importantes que han llevado a Banksy a sus seguidores y coleccionistas en todo el mundo.

Liderando las obras de arte que aparecen en esta muestra está la obra titulada 'Monkey Queen', creada en 2003, que muestra el personaje satírico más querido del artista en su papel menos improbable. También se muestra una impresión de pantalla firmada y fechada de una pintura rosa de 'Jack and Jill', que critica un sistema político insidioso y en crecimiento que opta de forma conjunta para los ciudadanos más inocentes.

Las preparaciones para este show llegan al tiempo que ARTCELS se prepara para el lanzamiento venidero de su divisa digital con respaldo de arte, ARTEM. Estando prevista para su lanzamiento a principios del año 2021, la moneda ARTEM se ha diseñado para realizar inversiones de arte de forma más segura y discreta para los coleccionistas jóvenes y que van y vienen que están dispuestos a tomar inversiones de riesgo calculadas y apoyar a los artistas contemporáneos emergentes.

