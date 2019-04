Artefact - Inovação real aplicada hoje

O mercado brasileiro de big data e analytics está crescendo rapidamente, alcançando uma taxa de crescimento anual de 20% e estimativa de até 2 bilhões de dólares em 2019. Com a 4ª maior base de usuários de internet do mundo e 122 milhões de usuários ativos nas mídias sociais, o Brasil constantemente produz novos e valiosos fluxos de dados.

A especialidade da Artefact em fornecer serviços de consultoria integrados é perfeitamente adequada para atender às necessidades do mercado brasileiro, no qual soluções completas de dados, tecnologia e consultoria ainda não estão consolidadas. A organização global da Artefact, bem como sua expertise construída a partir do trabalho com clientes da Fortune Global 500 em todos os setores, oferece uma vantagem competitiva clara no cenário empresarial brasileiro cada vez mais orientado a dados.



Desde sua criação em outubro de 2018, o escritório da Artefact no Brasil cresceu rapidamente para 10 colaboradores e pretende dobrar de tamanho em 2019, preservando o equilíbrio entre as equipes de ciência de dados, tecnologia e consultoria estratégica. O escritório brasileiro da Artefact é liderado pelo sócio André Fonseca, um experiente consultor que anteriormente foi executivo da Accenture e Alexandra Mangeard que já trabalha para a Artefact na França e está sendo transferida para o Brasil como diretora. Trabalhando em estreita colaboração com outros escritórios da Artefact no exterior, o escritório brasileiro está aproveitando essa expertise para escalar rapidamente e planeja expandir em toda a América Latina. Em um mercado tão convidativo e em rápido crescimento, o novo escritório está pronto para aproveitar ao máximo as oportunidades cada vez maiores.

"A Artefact tem um histórico de sucesso comprovado na criação de valor em mais de 25 mercados, através da excelente entrega de soluções customizadas para seus clientes. Abrir o escritório no Brasil e entrar na América Latina é outro passo crucial para a consolidação da Artefact no cenário global. Acredito que suportaremos nossos clientes a dominar a criação de valor para o negócio através dos serviços integrados de ciência de dados, consultoria estratégica e toda a tecnologia necessária para viabilização", Vincent Luciani Co-fundador e COO Global



"Fiquei muito feliz em receber o convite para liderar a Artefact no Brasil e na América Latina. Desde o início fiquei impressionado com o modelo operacional integrado da Artefact. Considerando minha experiência profissional em consultoria, acredito e confio que temos uma proposta de valor única para o mercado brasileiro. A combinação de serviços de consultoria estratégica, ciência de dados e engenharia de dados é fundamental para que as grandes empresas ofereçam novos serviços e produtos aos seus clientes e valor ao negócio. A Artefact domina esta integração, oferecendo inovação com rapidez, adaptada à complexidade de cada cliente e de forma escalável e sustentável ", André Fonseca, Partner Latin America da Artefact.

Sobre a Artefact I artefact.com

Artefact (anteriormente Artefact-NetBooster SA) é uma agência de marketing construída sobre a união perfeita de profissionais de marketing e engenheiros. A agência trabalha com as maiores marcas globais para redefinir o futuro da experiência do cliente por meio de novas tecnologias. A empresa possui 25 escritórios em 19 países, com mais de 1000 funcionários oferecendo quatro ofertas de serviços: Consultoria, Criação, Ativação e Desenvolvimento de Tecnologia de Dados (Big Data e Inteligência Artificial). A Artefact foi premiada como a agência mais inovadora de 2017. Mais de 600 clientes, incluindo mais de 100 clientes de primeira linha, como AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche Telekom e Monoprix, confiam na profunda experiência de marketing da agência. A Artefact, fundada por três ex-alunos da renomada Escola Politécnica Francesa, Vincent Luciani, Philippe Rolet e Guillaume de Roquemaurel, sustentou uma taxa constante de crescimento desde a sua criação em 2015 e fechou 2018 com uma margem bruta de € 63,80m (+ 35% yoy). A Artefact está listada na Euronext Growth Paris Stock Exchange.

Telefone: (11) 5555-0136.

FONTE Artefact do Brasil

Related Links

http://artefact.com/



SOURCE Artefact do Brasil