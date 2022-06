Artel Electronics LLC devient la plus importante entreprise privée à placer des obligations sur la Bourse de Tachkent

Lors de sa première rencontre avec les investisseurs, Artel a présenté sa part de marché nationale, l'augmentation rapide de ses ventes à l'exportation et ses solides prévisions de croissance future. La levée de fonds permettra de reconstituer le fonds de roulement de la société.

Sarvar Akhmedov, responsable du département de développement des marchés de capitaux du ministère des Finances de la République d'Ouzbékistan, a déclaré : « L'émission d'Artel sur la TSE est le dernier signe prometteur du développement des marchés de capitaux en Ouzbékistan. Le ministère des Finances s'est engagé à renforcer la confiance dans les marchés nationaux et à assurer la viabilité et la liquidité de la TSE. Nous pensons que d'autres grands acteurs considéreront bientôt la TSE comme un marché de capitaux attrayant, ce qui contribuera au développement de leurs activités et de notre pays. »

Shokhruh Ruzikulov, PDG d'Artel Electronics LLC, a ajouté : « Nous sommes très fiers d'avoir pu lancer notre première obligation sur le marché national. La TSE, qui regroupe des investisseurs régionaux, était notre premier choix pour émettre notre première obligation. Nous avons ainsi l'occasion de démontrer la solidité des fondations d'Artel et ses excellentes perspectives de croissance. La réussite de nos échanges avec les investisseurs témoigne de notre travail acharné de renforcement de nos activités et d'alignement sur les meilleures pratiques internationales en matière de facteurs ESG et de rapports financiers. »

L'émission est la prochaine étape logique pour Artel, qui continue à suivre les normes internationales dans toutes ses activités, ce qui lui permet d'accéder à de nouvelles formes de financement. Cette transformation a été favorisée par la fusion du groupe en 2020 sous la société mère, Artel Electronics LLC. Le total des actifs consolidés dépasse les 3,7 trillions de soums (330 millions de dollars américains).

À la suite des vastes réformes fiscales menées en Ouzbékistan en 2019, qui ont levé les restrictions sur la taille des entreprises, les sociétés privées ont pu regrouper leurs filiales en une société mère. Cela leur a permis de mettre en place des normes internationales en matière de gouvernance d'entreprise et de pratiques comptables, et leur a donné la possibilité d'accéder à des formes de financement plus variées, tant au niveau national qu'international.

Au début de l'année 2022, un décret présidentiel a été publié pour introduire des incitatifs fiscaux afin de favoriser les investissements sur les marchés financiers nationaux. Artel devient la plus importante entreprise privée à placer des obligations sur la TSE.

Avesta Investment Group a été le principal gestionnaire de la transaction.

